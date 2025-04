Rotterdamse topatlete krijgt inzinking tijdens EK halve marathon en loopt medaille mis

Atlete Diane van Es heeft op het Europees kampioenschap halve marathon in Leuven geen medaille weten te bemachtigen. De Nederlandse werd gezien als een van de grootste kanshebsters voor de winst, maar moest na een inzinking afhaken.

De 26-jarige Rotterdamse liep een groot deel van de wedstrijd voorop met twee Belgische loopsters. Van die twee pakte Chloé Herbiet in 1.11.39 het goud, het zilver was voor Juliette Thomas.

Van Es haakte na een inzinking in de slotkilometers af en haalde de finish niet. Het brons ging naar de Italiaanse Sara Nestola. Haar landgenote Jacelyn Gruppen werd 21e in 1.15.47.

Afgelopen zomer verraste Van Es met een zilveren medaille op de 10.000 meter bij de EK atletiek in Rome. In februari liep ze in Monaco een Europees record op de 5000 meter op de weg.

Mannen

Bij de mannen ging de titel in 59.45 naar de Fransman Jimmy Gressier. De Noor Awet Nftalem Kibrab pakte het zilver, brons was er voor de Fransman Valentin Gondouin. De Nederlander Bas van Hooren werd elfde in 1.02.46.

België organiseert dit weekend de eerste editie van de European Running Championships, een EK atletiek voor wegdisciplines dat elke twee jaar zal worden gehouden. Na de halve marathon van zaterdag volgen zondag nog de 10.000 meter op de weg en de marathon, die van Brussel naar Leuven voert.

Rotterdam Marathon

Zondag 13 april vindt een van de grootste sportevenementen in Nederland plaats: de Rotterdam Marathon. Vorig jaar won Abdi Nageeye bij de mannen, maar de editie werd overschaduwd door een incident eerder dat jaar. Wereldrecordhouder Kelvin Kiptum wilde in Rotterdam als eerste man ooit onder de twee uur lopen, maar de jonge Keniaan overleed in februari 2024 op 24-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk in zijn thuisland.

Overigens loopt Nageeye dit jaar niet in Rotterdam. Hij kiest net als Sifan Hassan voor Londen. De winnaar van 2024 en 2022 ontbreekt dus, net als de winnaar van de edities van 2021 en 2023. Dat was de Belg Bashir Abdi. Hij is geblesseerd.