Groot nieuws in atletiekwereld: olympisch kampioene keert terug voor 'onafgeronde zaken'

Shelly-Ann Fraser-Pryce (38) keert terug op de atletiekbaan. De legendarische Jamaicaanse sprintster wil later dit jaar weer deelnemen aan wedstrijden. Na de Olympische Spelen van 2024 kwam ze niet meer in actie. Ze was van plan met pensioen te gaan, maar de drievoudig olympisch kampioene komt op dat besluit terug.

In februari 2024 kondigde Fraser-Pryce, die vaak kleurrijke kapsels heeft, aan dat ze na de Olympische Spelen zou afzwaaien. "Mijn zoon heeft me nodig en mijn man en ik zijn al samen sinds ik voor het eerst olympisch kampioene werd in 2008", legde ze uit.

"Het is dankzij hun steun dat ik al die jaren heb kunnen doen wat ik wilde doen. En ik voel de verplichting om nu iets anders te doen."

Onafgeronde zaken

In een post op Instagram laat ze weten dat ze ondanks die eerdere uitspraken gaat terugkeren in de atletiekwereld. De video begint met beelden van haar grootste triomfen, zoals ook haar vijf wereldtitels op de 100 meter. Daarna zijn er beelden van het heden, als ze vol focus aan het trainen is.

Op het einde zien we haar van achteren, terwijl ze wegrent op een atletiekbaan. Dan verschijnen deze woorden in beeld: 'Unfinished business', oftewel 'onafgeronde zaken'.

Olympische Spelen

Bij de vorige Zomerspelen bleef ze op de 100 meter steken in de halve finale. Ze nam niet deel aan die sessie, want ze liep vlak voordat de halve finale zou plaatsvinden een blessure op. Vandaar die tekst over onafgeronde zaken, want op die manier afscheid nemen van een extreem glansrijke loopbaan voelt als een anticlimax.

Dafne Schippers

Een van de grootste concurrenten van Shelly-Ann Fraser-Pryce op de 200 meter was Dafne Schippers. Bij de Spelen van 2016 werd Schippers tweede en Fraser-Pryce derde op die afstand. Bij de WK atletiek 2013 was de Jamaicaanse de snelste en de toen opkomende Schippers werd vierde.

Reacties

Het besluit van Shelly-Ann Fraser-Pryce kan rekenen op veel bijval en blijheid. Haar sponsor Nike heeft een post geplaatst die aan de sprintkampioene is gewijd, met als tekst 'Grootsheid kent geen grenzen'. De man van tennislegende Serena Williams, Alexis Ohanian, reageerde verheugd en schreef dat 'de pocket rocket' terugkeert. Shelly-Ann Fraser-Pryce is slechts 1,52 meter lang, vandaar de term 'pocket rocket' (zakraket).