Sabasatian Sawe heeft historie geschreven bij de marathon van Londen. De Keniaanse topatleet liep zondag het wereldrecord van Kelvin Kiptum uit de boeken en werd met een tijd van 1 uur, 59 minuten en 30 seconden de allereerste ooit die een stadsmarathon in minder dan twee uur heeft afgelegd.

Sawe was op voorhand samen met de Oegandees Jacob Kiplimo de topfavoriet en het was de grote vraag of de twee het wereldrecord van Kelvin Kiptum uit 2023 konden breken. Kiptum, die twee jaar geleden bij een verkeersongeluk om het leven kwam, liep toen in Chicago een ongekende tijd van 2:00:35. Sawe wist zondag maar liefst een minuut en vijf seconden van die toptijd af te snoepen en werd de eerste ooit die onder de magische grens van twee uur wist te duiken.

Ook wereldrecord bij de vrouwen

Bij de vrouwen werd er ook een wereldrecord gelopen. Tigst Assefa wist net als vorig jaar de 42,195 kilometer het snelste af te werken en deed dat in een tijd van 2.15.41 en daarmee brak ze haar eigen wereldrecord bij een marathon voor alleen vrouwen dat ze vorig jaar neerzette. De vrouwenwedstrijd begon namelijk eerder dan die bij de mannen en dus konden ze niet profiteren van het snelle tempo.