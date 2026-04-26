Sifan Hassan is zelf al een tijdje niet meer in actie gekomen vanwege een vervelende blessure. Toch kan de topatlete het niet laten om zo nu en dan een bezoekje te plegen aan één van de vele grote marathons wereldwijd. Zo ook bij die van Londen dit weekend. Daar had Hassan de eer om een wel heel speciale rol te vervullen.

Sifan Hassan bezorgt Nederland zeer veel succes sinds ze ook besloot om deel te nemen aan marathons. Liefst vier van de zeven wedstrijden over die afstand waar ze aan deelnam, werden winnend afgesloten door de topatlete. In Londen hoopte Hassan er ook bij te zijn, maar vanwege een aanhoudende blessure kon dat niet doorgaan. Desondanks is ze alsnog in het Verenigd Koninkrijk, waar ze een eervolle taak heeft gekregen.

'Het is heel belangrijk'

De 33-jarige topatlete heeft namelijk de eer gekregen om medailles uit te reiken aan deelnemende kinderen bij de Mini Marathon. Als uithangbord van de langste afstanden is die rol natuurlijk helemaal op het lijf geschreven van Hassan. Op beelden valt te zien dat de drievoudig olympisch kampioene helemaal straalt als ze het eremetaal overhandigt aan de trotse hardlopers. Zelf ziet ze het ook als een goed teken, dat er zo veel kinderen alsnog kiezen voor iets sportiefs in plaats van de hele dag binnen zitten.

"Het is echt verbazingwekkend hoeveel kinderen hardlopen en het volhouden, en hoeveel kinderen zich echt concentreren", begint Hassan op haar eigen Instagram-kanaal. Steeds vaker kiezen kinderen immers voor een scherm. "Het is heel belangrijk, vooral nu, omdat veel kinderen verslaafd zijn aan sociale media en hun hersenen nog niet volledig ontwikkeld zijn. Ze weten nog niet wat goed en slecht is."

"Als je als ouder een kind meeneemt naar een sport, leid je ze op het juiste pad", vervolgt Hassan, die nogmaals het belang van beweging voor kinderen onderstreept. "Hardlopen geeft je zo veel. Als kinderen op de grond vallen, worden hun botten sterker en groeien ze. En ook voor hun hart is het goed. Het is inspirerend en geweldig. Ik zou willen dat elke marathon een mini-marathon had en kinderen op die manier meenam."

Rentree

Het is in ieder geval goed om Hassan weer eens te zien, al is het nog niet in een wedstrijd. Na de marathon van New York, waar ze in november als zesde eindigde, kwam ze niet meer in actie. Zowel de marathon van Londen, als de WK indoor atletiek, kwamen te vroeg voor haar. Hassan wil pas terugkeren als ze echt weer helemaal de oude is.