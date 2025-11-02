Sifan Hassan heeft zich uitgesproken over de dopingschorsing van Ruth Chepngetich en deelt haar eerlijke en emotionele reactie op het nieuws.

Sifan Hassan en Ruth Chepngetich stonden slechts tweemaal tegenover elkaar. Hun laatste ontmoeting was tijdens de Chicago Marathon van 2023, waar Sifan Hassan de wereldrecordhoudster versloeg. De eerste confrontatie vond plaats in 2018, bij de halve marathon van Kopenhagen, die Sifan Hassan eveneens won. Een toekomstige rematch tussen de twee laat nu op zich wachten. Ruth Chepngetich zit een schorsing van drie jaar uit.

'Ik wist het niet'

Hassan sprak haar verdriet uit over de situatie. Ze gaf toe dat het een moeilijk onderwerp is om over te praten en dat ze oprecht niet wist wat ze nog meer moest zeggen. "De afgelopen drie weken wist ik niet wanneer ze geschorst werd. Ik was echt niet bezig met de media, omdat ik me hierop wilde focussen. Deze race is erg zwaar; we hebben sterke vrouwen die meedoen. Ik hoorde er pas een paar maanden geleden van via de media, toen ze me die vraag stelden", zegt Hassan in gesprek met Let's Run in aanloop naar de New York Marathon.

'Het is echt triest'

Hassan gaf toe dat de situatie moeilijk te begrijpen is. "Het is zo moeilijk voor mij om iets over andere atleten te zeggen. Het enige wat ik weet, is dat het de taak van WADA (antidopingbureau, red.) is om dit soort zaken af te handelen. Het is echt triest, en wat moet ik zeggen, het is echt ontzettend moeilijk. Ik ben eerlijk. Ik weet niet wat ik moet zeggen."

Verslaving ligt op de loer

Hassan merkte op dat sommige atleten hun toevlucht nemen tot doping door gebrek aan goede voorlichting. Ze benadrukte dat hoewel het hen tijdelijk kan helpen beter te presteren, het uiteindelijk hun leven kan ruïneren en zelfs hun gezondheid in gevaar kan brengen. Ze legde uit dat zodra atleten dergelijke middelen beginnen te gebruiken, hun lichaam ervan afhankelijk wordt, wat vaak leidt tot ernstige medische problemen en vroegtijdig pensioen. Hassan omschreef de situatie als diep ongelukkig.

'Je kunt eraan sterven'

"Het is moeilijk. En we weten het niet. Ze zeiden dat ze na de race in Chicago niets hadden gevonden bij Ruth. Dus het is moeilijk voor mij om er iets over te zeggen. Ik denk dat veel atleten fouten maken omdat ze niet zoveel voorlichting krijgen", voegde Hassan toe. "Maar het punt is, je rent niet alleen snel, je kunt ook je leven verwoesten; je kunt eraan sterven. Ze kunnen er medisch aan sterven of in de toekomst veel problemen krijgen. Als mensen drugs gebruiken, hebben ze er niet lang plezier van, want zodra je met de stof begint, vraagt het lichaam om meer, en na een paar jaar stoppen ze. Het is zo triest."

'Het is beter om hard te werken'

Hassan benadrukte het belang van het voorlichten van jonge atleten over de gevaren en gevolgen van doping. "Ik denk dat ze moeten leren hoe gevaarlijk de schade is, en een jonge atleet moet zelf leren hoe gevaarlijk en slecht het is. Natuurlijk zul je succes behalen, maar het zal geen lange carrière zijn. Het is gewoon beter om harder te werken, en dan ga je tien jaar door. Ik wil jonge mensen op zijn minst vertellen dat dit hen ook zo erg zal kwetsen. Het zal hen hun leven kosten."