Een van de blikvangers bij de marathon van New York komend weekend is Sifan Hassan. De regerend olympisch kampioene tracht voor de vierde keer een marathon op haar naam te schrijven.

Hassan won al de wedstrijden over 42,195 kilometer in Londen, Chicago en Sydney. Ze is echter voorzichtig over haar kansen.

"Elke marathon is anders en het parcours is nieuw voor mij. Het is mogelijk dat ik win, maar ik laat me niet gek maken door alleen maar aan winnen te denken. Dat heeft geen zin", zegt de 32-jarige atlete in aanloop naar de marathon in de Amerikaanse metropool.

Slim

Hassan liep dit voorjaar al in Londen en eind augustus zegevierde ze in Sydney. Maar die marathon in Australië viel haar zwaarder dan gedacht. "Ik had het niet moeten doen, zo kort voor New York. Het was heel leuk om daar te zijn, maar niet slim. Het parkoers was ontzettend zwaar. Die marathon heeft een maand in mijn botten gezeten. Het herstel verliep echt heel moeizaam. Alles deed pijn toen ik de training oppakte."

Hassan kijkt niettemin redelijk ontspannen uit naar de krachtmeting in New York. "We zien wel wat er gaat gebeuren. Ik ben de favoriet omdat ik de beste tijd heb staan van alle deelnemers bij de vrouwen (2.13.44, red.), maar heb nog geen ervaring met lopen in New York. Anderen kennen het parkoers wel. Het is goed voor mij om er geen stress over te hebben."

Beste atlete van de wereld

De Nederlandse topatlete, die opnieuw genomineerd is voor de verkiezing van beste atlete van de wereld, is ook benieuwd of Abdi Nageeye bij de mannen zijn titel kan prolongeren. "Abdi en ik zijn close, we leren veel van elkaar. Hij is ook vijf weken bij mij in Utah geweest om te trainen. Als we zondag allebei winnen, zou dat echt fantastisch zijn. Dan gaat een glimlach een jaar niet meer van mijn gezicht af."

Ruth Chepngetich

Hassan wil geen woorden vuilmaken aan de dopingschorsing van drie jaar voor de Keniaanse wereldrecordhoudster Ruth Chepngetich. "Daar verspil ik geen energie aan. Ik ben in de voorbereiding op de marathon van social media af geweest, dus heb het nieuws ook pas later gehoord. Ik wil gewoon geloven dat alle atleten tegen wie ik ren schoon zijn", zegt ze in aanloop naar de marathon van New York op zondag.

Beste tijd

Chepngetich won vorig jaar de marathon van Chicago in een ongekend snelle 2.09.56. In maart van dit jaar testte ze positief, vorige week kwam haar straf naar buiten. "Ik heb wel veel aan dat wereldrecord gedacht, maar heb het nu uit mijn hoofd gezet. Die tijd is zo snel. Ik geloof niet dat ik op een dag wakker word en dan ineens 2.09 loop. Misschien dat ik tegen het einde van mijn carrière nog een poging waag, maar op dit moment ben ik er niet toe in staat. Mijn beste tijd van 2.13.44 is al erg scherp en twee minuten eraf halen is wel mogelijk, maar vier minuten niet."