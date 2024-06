Crashende Collin Veijer vergooit pole position voor eigen publiek bij TT Assen: 'Dat had er iets mee te maken'

Collin Veijer heeft in de Moto3 in een spectaculaire kwalificatie net geen pole position gepakt tijdens de TT van Assen. De Nederlander ging voor eigen publiek keihard onderuit, maar leek lange tijd alsnog pole position te gaan pakken. In de slotseconde waren er echter toch nog twee anderen sneller en dus start Veijer zondag in de race als derde.

Alle Nederlandse motorliefhebbers op de tribune zaten zaterdag helemaal klaar om hun held richting de pole position te schreeuwen. Veijer had een perfecte voorbereiding op de kwalificatie, want hij reed in de vrije training de snelste ronde ooit van de Moto3 op het circuit in Assen.

Vallende Veijer net niet de snelste

Veijer begon ook nog geweldig aan de kwalificatie, want hij zette met nog ongeveer tien minuten te gaan met 1.40,055 de snelste tijd neer. De Nederlander was aan een verbetering bezig ten opzichte van die ronde, maar toen ging het mis. Veijer maakte in de laatste bocht een keiharde klapper en werd van zijn motor gelanceerd.



Bekijk hieronder de crash van Collin Veijer:

De Nederlander stond wonderbaarlijk genoeg snel op, pakte zijn motor en snelde naar de pits. De hoop was dat Veijer alsnog naar buiten kon, maar het lukte het team niet om de motor op tijd te repareren.

De Nederlandse hoop moest dus afwachten of zijn tijd genoeg was om alsnog pole position te pakken. De andere coureurs kwamen lange tijd niet aan de tijd van Veijer, maar uiteindelijk werd zijn tijd toch nog verbeterd. Angel Piqueras pakte uiteindelijk pole position voor de Japanner Taiyo Furusato. De tijd van Veijer was genoeg voor de derde tijd.

'Het is gewoon jammer'

Veijer leek na de crash wat last te hebben van zijn been, maar tegen Ziggo Sport vertelde hij dat de schade meevalt: "Met mij is alles goed, maar het is gewoon jammer. Het had pole position moeten zijn. In de kwalificatie moet je alles eruit halen en dat heeft er misschien iets mee te maken."

De Nederlander reed zijn rondetijd zonder een andere coureur in de buurt, terwijl de rest hun snelste ronde reed met hulp van een slipstream van anderen: "Ik denk dat we tevreden mogen zijn. Mijn eigen pace was goed, dus het komt vast ook goed. De rest heeft iemand nodig dus we zijn redelijk sterk."