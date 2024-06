Moto3-coureur Collin Veijer is bij TT Assen niet de favoriet: 'Thuiswedstrijd zonder thuisvoordeel'

Het Circuit van Drenthe zit van vrijdag tot en met zondag propvol voor de TT Assen. Al sinds 1925 staat de TT Assen onafgebroken op de agenda. Ook in 2024 worden er motorraces gehouden in de klasses Moto3, Moto2, MotoGP en MotoE.

De 93e editie van TT Assen trekt zoals elk jaar veel volk naar de hoofdstad van de provincie Drenthe. Volgens Assenstad.nl waren er in de nacht van donderdag op vrijdag 45.000 mensen op de been tijdens 'de eerste nacht van de TT week'. Dan hebben we het over evenementen op straat, want het verwachte aantal bezoekers aan het circuit ligt hoger. In 2023 waren er circa 180.000 bezoekers.

Maar zoals die gezellige nacht in Assen al aangeeft, gaat het om meer dan alleen de motorraces. In Assen is er een kermis met rond de vijftig attracties en vrijdag is er een TT NightRide.

Goed nieuws voor Nederlandse MotoGP-liefhebbers: TT Assen nog jarenlang op kalender De TT van Assen zal ook de komende jaren op de kalender van de MotoGP staan. Het circuit in Drenthe had een contract tot en met 2026 met de koningsklasse van de motorsport, maar dat is met vijf jaar verlengd. De motorfans kunnen dus zeker tot en met 2031 genieten van de TT in Assen.

Bo Bendsneyder

In de Moto2 doet Bo Bendsneyder mee. Hij heeft een ongelukkig seizoen en miste de drie laatste races vanwege een blessure. Hij reed dit jaar nog maar eenmaal in de punten. In Moto3 zijn de Nederlandse ogen gericht op Collin Veijer (19), de nummer drie van de WK-stand die één race won en nog tweemaal op het podium belandde.

Collin Veijer

NOS-commentator Hans van Loozenoord waarschuwt bij RTV Drenthe dat Veijer te snel als favoriet wordt gezien. "Voor Veijer is het een thuiswedstrijd zonder thuisvoordeel. Hij heeft minder op het TT Circuit gereden dan sommige andere coureurs. Toch ziet iedereen hem als de grote favoriet. Ik denk dat hij daar goed mee kan omgaan. Iedereen snakt naar een Nederlandse overwinning in Assen." Hij tipt verder Daniel Hogado, Ivan Ortola en David Munoz.

De 19-jarige Moto3-coureur speelde vrijdag bij de trainingen geen verstoppertje. Veijer zette een nieuw ronderecord in zijn categorie neer: 1.40,259. Er zijn honderden mensen uit zijn woonplaats Staphorst afgereisd naar Assen.

Nederlands toptalent Collin Veijer knap tweede in Moto3, Bagnaia grijpt vierde zege in Italië De Nederlandse motorcoureur Collin Veijer is knap tweede geworden bij de Grand Prix van Italië. In de Moto3-race moest hij alleen de Colombiaan David Alonso voor zich dulden. In de MotoGP was Francesco Bagnaia weer eens de baas met zijn vierde seizoenszege.