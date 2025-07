Collin Veijer kent een zwaar seizoen. De 20-jarige Nederlander maakte dit jaar een stap omhoog van de Moto3 naar de Moto2. Daar gaat het hem nog niet voor de wind. Dit keer ging hij hard onderuit.

Veijer rijdt in de Moto2 voor Red Bull KTM Ajo en zaterdagochtend stond de tweede vrije training op het programma. Met nog een halfuur op de klok ging het echter mis voor de Nederlander, die in bocht elf op het Duitse circuit een flinke smak maakte.

Na de val keek Veijer gelijk naar zijn arm. Enkele weken geleden kampte de Nederlander met een polsblessure, waardoor hij enkele Grand Prix's moest missen. Veijer bereidde zich vervolgens voor voor de TT in Assen, waar hij per se bij wilde zijn. Dit lukte, waardoor hij naar een veertiende plek kon rijden tijdens de race in zijn thuisland.

Helm onder gekotst

Na zijn terugkeer van zijn polsblessure maakte Veijer zijn rentree bij de Grote Prijs van Italië. Dit ging hem niet in de koude kleren zitten, want deze race was fysiek enorm zwaar voor de Nederlander en nummer drie van de Moto3 vorig seizoen.

Veijer ging zelfs over de limiet en moest dat bekopen. "De laatste ronden was het aftellen. Ik moest zelfs twee keer overgeven in mijn helm", vertelde hij na de race, waarin hij als twintigste finishte, aan Ziggo Sport. "Het is de eerste keer dat ik zo heb afgezien op de motor."

Nederlandse topcoureur kotst zijn helm onder tijdens race in Italië: 'Ik heb niet te gek gedaan' De rentree van Collin Veijer in de Moto2 is niet zonder slag of stoot gegaan. De Nederlander moest alle zeilen bijzetten om over de finish te komen tijdens de Grote Prijs van Italië. Na afloop vertelde hij over de limiet waar hij overheen gegaan was.

Neefje

2025 is nog geen fijn jaar geweest voor Veijer. In januari verloor hij zijn neefje, nadat deze betrokken was geraakt bij een kartincident. De pas 7-jarige Sid Veijer liep daarbij hersenletsel op. Zelfs na meerdere operaties bleef hij in levensgevaar.