Een angstaanjagend incident heeft de Formule 1 opgeschrikt en zorgt voor onrust onder de coureurs. Tijdens de Grand Prix van Japan ging het op hoge snelheid mis voor Oliver Bearman, precies in het soort situatie waar rijders al voor hadden gewaarschuwd na de invoering van de nieuwe regels rond energiegebruik en snelheidsverschillen. De roep om ingrijpen zwelt daardoor direct aan.

In de 22e ronde ging het mis op het welbekende Suzuka Circuit. In de beruchte Spoon-bocht moest de Haas-coureur uitwijken voor Franco Colapinto in zijn Alpine, die aanzienlijk langzamer reed. Bearman moest uitwijken, raakte het gras en verloor daardoor de controle over zijn bolide, waarna hij met een enorme klap in de bandenstapel belandde.

De impact was enorm: de klap werd gemeten op zo’n 50G, vergelijkbaar met de zware crash van Max Verstappen op Silverstone in 2021. Na het incident werd de Brit direct onderzocht in het medisch centrum, waar bleek dat hij niets had gebroken, maar wel een gekneusde knie had opgelopen. Niet veel later keerde hij alweer terug naar de pitbox van zijn team.

Oproep aan FIA om in te grijpen

De crash leidde meteen tot discussie binnen de paddock. Carlos Sainz trok namens meerdere coureurs aan de bel en riep de FIA op om in te grijpen. "We hebben de FIA hiervoor gewaarschuwd. Het wordt tijd dat er actie wordt ondernomen om dit veiliger te maken", stelde hij na de race.

Sainz doelt daarmee op de nieuwe regels rond het energiegebruik van de auto’s, waarbij coureurs voortdurend moeten schakelen tussen verschillende vermogensstanden. Dat leidt tot grote snelheidsverschillen op de baan, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan zoals bij de crash van Bearman, die plotseling moest reageren op een veel langzamer rijdende auto voor hem. "Bearman had geluk dat hier een uitloopstrook was", benadrukte hij.

'Ik ben ongedeerd en voel me goed'

De jonge coureur reageerde opgelucht. "Allereerst, alles is in orde. Het was een beangstigend moment, maar alles is goed. Ik heb nu een maand om te herstellen", liet hij weten. Ook bood hij zijn excuses aan het team aan, dat door de crash met extra werk werd opgezadeld. "De adrenaline zakt nu weg, maar ik ben ongedeerd en voel me goed."

Max Verstappen uit zijn frustratie

Ook Max Verstappen liet eerder al blijken geen fan te zijn van de nieuwe regelgeving. De viervoudig wereldkampioen eindigde in Japan als achtste en beleefde een frustrerende race, waarin hij zelfs cynisch zwaaide naar Pierre Gasly die hem voorbij ging. Daarmee onderstreepte hij nog eens de problemen met de grote snelheidsverschillen en het gebrek aan inhaalmogelijkheden.

Na afloop klonk die frustratie opnieuw door bij Verstappen, die er maar het beste van probeerde te maken. "Ik was de rondjes aan het aftellen", gaf hij eerlijk toe. "Ik begin er maar om te lachen, maar dit is allemaal echt niet goed." Daarmee sluit hij zich aan bij de groeiende groep coureurs die vindt dat de huidige situatie in de Formule 1 dringend om verandering vraagt.