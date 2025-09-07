Racen vanaf de eerste startrij was mooi voor de Nederlandse topcoureur Collin Veijer, maar hij heeft die primeur niet om kunnen zetten in een verbetering van zijn beste prestatie in de Moto2. De twintigjarige motorcoureur moest het doen met een plekje in de top tien.

Motorcoureur Veijer is op de negende plaats geëindigd in de Moto2 bij de Grote Prijs van Catalonië. De 20-jarige Staphorster begon de race op Circuit de Catalunya van Barcelona als derde, maar een finish op het podium bleek te hoog gegrepen. Hij reed lang op de zevende plaats, maar verloor tegen het einde van de wedstrijd nog twee posities. De Spanjaard Daniel Holgado won de race. Hij reed soeverein van start tot finish aan de leiding. De Brit Jake Dixon eindigde als tweede en de Spanjaard Daniel Muñoz werd derde. Zonta van den Goorbergh scoorde precies 1 WK-puntje met zijn vijftiende plaats.

Nog wachten op succes

Veijer won in de lichtste klasse Moto3 twee keer een grand prix, maar zijn overstap naar de zwaardere motor van de Moto2 heeft nog niet direct succes opgeleverd. Hij is naarmate het seizoen vordert wel steeds beter gaan rijden en vorige week haalde hij met de vijfde plaats in de Grote Prijs van Hongarije zijn beste resultaat.

Primeur in kwalificatie

Zijn startplek op de voorste rij in Catalonië was ook een primeur voor de Nederlander. Hij had echter een aarzelende start, waarbij hij terugviel van de derde naar de vijfde plek. In de tweede ronde zakte hij naar de zevende plaats. De Spanjaard Manuel Gonzalez, die als vierde finishte, behield de leiding in het kampioenschap van de Moto2 met 217 punten. Veijer staat negentiende met 39 punten.

Stand in WK

Veijer staat in de strijd om het wereldkampioenschap op de negentiende plek. Landgenoot Van den Goorbergh staat twee plekken lager, met 21 punten achterstand op Veijer. Er rijden dit seizoen 36 coureurs in de één na hoogste motorsportklasse, achter de MotoGP.