Racing Bulls-coureur Liam Lawson heeft tijdens de GP van Mexico de schrik van zijn leven gehad. De oud-teamgenoot van Max Verstappen zag tijdens de race ineens een paar medewerkers van de GP opdoemen op de baan, maar gelukkig kwam het niet tot een botsing.

Het moment tussen Lawson en de medewerkers gebeurde vlak na de start. De Nieuw-Zeelander, die als vijftiende startte in Mexico, liep wat schade op bij de start en moest een directe pitstop maken. De start was voor veel coureurs chaotisch, waardoor er best wat puin op de baan lag. Nadat Lawson de pitstraat uit kwam, kreeg hij de schrik van zijn leven. De coureur zag twee medewerkers van het circuit over de baan heen rennen om het puin bij de start op te ruimen. Lawson raakte de medewerkers gelukkig niet, maar de schrik zat er zeker goed in.

There were Marshalls CROSSING the track during Liam Lawson's lap.......pic.twitter.com/wV7fWxnvsx — RBR Daily (@RBR_Daily) October 26, 2025

'Ik had ze wel dood kunnen rijden'

Tijdens de race sprak Lawson, die de eerste twee races van het seizoen de teamgenoot van Max Verstappen was bij Red Bull, via de boardradio al zijn zorgen uit over het moment. "Maat, oh mijn god. Zagen jullie dat? Ik had ze wel dood kunnen rijden", vertelde de geschrokken coureur van Racing Bulls. Lawson viel uiteindelijk uit en kon de race in Mexico niet afmaken. De GP in de hoofdstad werd gewonnen door Lando Norris. De Brit is tevens de nieuwe leider in het WK-klassement. Verstappen eindigde als derde.

Na de wedstrijd was de reactie van Lawson nog iets feller. "Ik kon bijna niet geloven wat ik zeg", zo vertelt Lawson geciteerd door The Guardian. "Ik kwam in bocht twee aan en daar renden gewoon twee gasten over de baan. Ik raakte een van de twee bijna. Eerlijk, het was zó gevaarlijk. Natuurlijk is er miscommunicatie geweest, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt en heb dit sowieso nog nooit gezien."

Lawson noemt het moment zelfs 'onacceptabel' en hij vindt het onbegrijpelijk dat er medewerkers tijdens een race überhaupt over de baan kunnen rennen. De coureur hoopt ook nog op een uitleg. Na de race deelde de FIA een kort statement over het incident. Daarin wordt gezegd dat de organisatie er laat achter kwam dat Lawson in de pitstraat stond en dat er nog altijd onderzoek wordt gedaan naar hoe de medewerkers op de baan zijn gekomen.