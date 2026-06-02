Het Nederlands elftal is bezig aan de laatste voorbereidingen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Woensdag speelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman nog de uitzwaaiwedstrijd met Algerije, waarna een dag later de reis naar Noord-Amerika volgt. Op 8 juni is nog het besloten oefenduel met Oezbekistan, alleen die is 'gewoon' live te volgen.

Momenteel verblijven de manschappen van Koeman in Zeist, waar het Nederlands elftal iedere interlandperiode bivakkeert. Een dag na de oefenpartij met Algerije volgt een reis naar New York. Daar zal Oranje nog een paar dagen doorbrengen voor een soort mini-trainingskamp. Die wordt afgesloten met een wedstrijd tegen Oezbekistan.

Oefenduel met Oezbekistan

Dat land doet ook mee aan het WK en is ingedeeld in Groep K met Portugal, Colombia en Congo. Oranje treft met de Oezbeken een land uit een ander continent, nadat het eerder al oefende tegen Noorwegen (Europa), Ecuador (Zuid-Amerika) en Algerije (Afrika).

Oezbekistan, bijgenaamd De Witte Wolven, staat onder leiding van voormalig wereldkampioen Fabio Cannavaro. De verdediger won in 2006 met Italië in Duitsland de wereldtitel. Veruit de bekendste speler van het land is Abdukodir Khusanov, die onder contract staat bij Manchester City. Het oefenduel met Oezbekistan wordt afgewerkt in het Icahn Stadium in New York.

Nederland - Oezbekistan op televisie

In dat stadion passen niet veel supporters. Omdat er die dag ook veel andere evenementen plaatsvinden in New York, is met lokale autoriteiten besloten om de wedstrijd achter gesloten deuren af te werken. Maar dat betekent niet dat supporters van het Nederlands elftal helemaal niets kunnen zien van dat duel. De oefeninterland tussen Oranje en Oezbekistan is gewoon te volgen op televisie.

Dat gebeurt zoals vertrouwd bij de NOS. Zij zenden het duel uit op NPO 3, via NOS live en in de NOS-app. De oefeninterland tussen Nederland en Oezbekistan begint om 14.45 uur plaatselijke tijd. Dat komt neer op 20.45 uur Nederlandse tijd. Een dag na het treffen reizen de selectie en staf van Oranje af naar Kansas City.

