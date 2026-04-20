In de Keuken Kampioen Divisie is een interessant scenario waarheid geworden. Den Bosch heeft maandagavond tegen Jong FC Utrecht punten verspeeld (1-1). Daardoor heeft de Brabantse club er in zijn slotwedstrijd, tegen ADO Den Haag, belang bij om te verliezen.

Vierde periode

De ploeg uit Brabant kan nog een ticket voor de play-offs verdienen als Vitesse niet bij de eerste twee eindigt in de vierde periode. Vitesse staat momenteel derde, ADO tweede. Een nederlaag tegen ADO zou Den Bosch zodoende niet slecht uitkomen. Voor de Bosschenaren is het namelijk belangrijk dat Willem II en ADO Den Haag de bovenste twee plekken in de vierde periode pakken.

De wedstrijd

In een eerste helft met weinig kansen was Den Bosch de betere ploeg. Thijs van Leeuwen opende de score voor de thuisploeg met een volley in de twaalfde minuut. Jack de Vries raakte daarna nog de paal met een kopbal. Jong FC Utrecht was na rust dicht bij een doelpunt via Neal Viereck, die hard op de lat kopte. Een kwartier voor tijd schoot Rafik El Arguioui alsnog de 1-1 binnen. In de blessuretijd redde de verdediging van Den Bosch nog een bal van de lijn.

Keuken Kampioen Divisie

ADO Den Haag is al kampioen van de Keuken Kampioen Divisie en Willem II won eerder al de derde periode. Daardoor is Den Haag al gepromoveerd en mogen de Tilburgers sowieso mee doen aan de play-offs. Als die clubs ook in de vierde periode bovenaan eindigen, gaat het bijbehorende play-offticket door naar de algemene ranglijst. En daar kan FC Den Bosch van profiteren.

Toch zit er nog een lastige factor in het verhaal: Vitesse. Als Vitesse boven ADO Den Haag in de periodestand terechtkomt, kan dat het scenario voor Den Bosch flink in de war schoppen. De club uit Arnhem bivakkeert momenteel op de derde plek in de periode, vlak achter Willem II en ADO. De regel stelt dat Vitesse alleen in aanmerking komt voor een play-offplek als het bij de beste twee in de periode eindigt.