De KNVB heeft gereageerd op het opvallende scenario waar FC Den Bosch mogelijk in terechtkomt tijdens de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. In theorie zou verliezen voor de Bosschenaren in het duel met ADO Den Haag namelijk gunstiger kunnen uitpakken dan winnen. "Wij verwachten dat iedereen die aan een wedstrijd deelneemt die wedstrijd wil winnen", luidt het statement van de KNVB.

FC Den Bosch staat momenteel negende en doet nog volop mee in de strijd om een plek in de play-offs. Als zij maandagavond winnen of gelijk spelen tegen Jong FC Utrecht kan er zomaar een behoorlijk ingewikkelde situatie ontstaan. Voor de Bosschenaren is het namelijk belangrijk dat Willem II en ADO Den Haag de bovenste twee plekken in de vierde periode pakken.

Opmerkelijke situatie

ADO Den Haag is al kampioen van de Keuken Kampioen Divisie en Willem II won eerder al de derde periode. Daardoor is Den Haag al gepromoveerd en mogen de Tilburgers sowieso mee doen aan de play-offs. Als die clubs ook in de vierde periode bovenaan eindigen, gaat het bijbehorende play-offticket door naar de algemene ranglijst. En daar kan FC Den Bosch van profiteren. Toch zit er nog een lastige factor in het verhaal: Vitesse. Als Vitesse boven ADO Den Haag in de periodestand terechtkomt, kan dat het scenario voor Den Bosch flink in de war schoppen. De club uit Arnhem bivakkeert momenteel op de derde plek in de periode, vlak achter Willem II en ADO. De regel stelt dat Vitesse alleen in aanmerking komt voor een play-offplek als het bij de beste twee in de periode eindigt.

Daardoor ontstaat richting de laatste speelronde een opvallende situatie. FC Den Bosch speelt dan juist tegen ADO Den Haag. Wanneer de Bosschenaren die wedstrijd verliezen, blijft ADO sowieso boven Vitesse staan in de periodestand. Vervolgens hoeft Willem II alleen nog te winnen van FC Dordrecht om Den Bosch een flinke stap richting de play-offs te helpen.

Reactie KNVB

Dat scenario roept meteen vragen op, want bewust verliezen is niet toegestaan volgens de reglementen van de KNVB. De Telegraaf legde het mogelijke scenario daarom voor aan de KNVB. De bond wilde daar echter niet te diep op ingaan. "Wij verwachten dat iedereen die aan een wedstrijd deelneemt die wedstrijd wil winnen", laat de bond weten. "Verder kunnen we niet vooruitlopen op deze situatie." FC Den Bosch moet maandagavond eerst nog zien te winnen van Jong FC Utrecht, de aftrap is om 20.00 uur.