De Oranje Leeuwinnen boekten zaterdag een belangrijke 2-1-zege op Ierland in de WK-kwalificatie, maar na afloop ging het ook over een moment dat veel discussie opleverde. Bondscoach Arjan Veurink baalde van het ontbreken van de VAR bij de kwalificatieduels, zeker nadat de Ieren via een discutabele strafschop langszij kwamen.

Volgens Veurink laat de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal zien dat dit soort hulpmiddelen eigenlijk niet meer kunnen ontbreken. "In het vrouwenvoetbal ontwikkelen landen zich zo snel, in wedstrijden ligt het steeds dichter bij elkaar. Dan zou je eigenlijk wensen dat de VAR bij dit soort cruciale momenten aanwezig is", zei de bondscoach op de persconferentie na de wedstrijd.

Discutabel moment zorgt voor woede bij Oranje

De ophef ontstond in de tweede helft van het duel in Stadion Galgenwaard. Keepster Lize Kop ging met haar vuist naar de bal om die uit het doel te houden, maar raakte volgens de scheidsrechter ook het hoofd van de Ierse Anna Patten. Omdat er bij deze kwalificatiewedstrijden geen VAR aanwezig is, kon het moment niet worden teruggekeken. Katie McCabe benutte de strafschop en bracht Ierland zo op gelijke hoogte: 1-1.

Veurink was na afloop duidelijk over de beslissing. "Het was absoluut geen penalty. Ik vind dat alle technologische hulpmiddelen hier aanwezig zouden moeten zijn. Ik denk dat het voetbal daar eerlijker van wordt, dus ik juich dat zeker toe."

WK-kwalificaties

Niet alleen de strafschop zorgde voor frustratie bij de bondscoach. Tijdens de wedstrijd zag hij ook dat de Ierse keepster meerdere keren behandeld moest worden op het veld, momenten die volgens hem werden gebruikt om instructies te geven. "Ik zou het toejuichen als ze daar wat aan gaan doen", aldus Veurink. "Het haalt zo vaak het tempo eruit."

De overwinning op Ierland betekende de eerste zege voor Oranje in deze WK-kwalificatiereeks. Eerder deze week speelde de ploeg van Veurink nog met 2-2 gelijk tegen Polen. Dankzij de drie punten in Utrecht staan de Oranje Leeuwinnen nu op vier punten in Groep B. In april wacht met Frankrijk de volgende grote test in de kwalificatie richting het WK van 2027 in Brazilië.