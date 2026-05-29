Feyenoord-speler Raheem Sterling heeft volgens Britse media in Engeland een auto-ongeluk veroorzaakt. Hij zou donderdag zijn gecrasht in een Lamborghini en is vervolgens aangehouden door de politie. Die troffen allerlei verboden zaken aan in zijn auto.

Onder meer de krant The Sun schrijft over het voorval. De site meldt dat de aanvaller hangende het onderzoek op vrije voeten is. De voormalig speler van onder meer Liverpool en Manchester City reed op de M3, toen zijn peperdure auto tegen de vangrail aan botste. Vervolgens werd hij staande gehouden door de politie ter hoogte van Hampshire.

Drugs

Dat is het feitelijke deel, vervolgens gaat de krant door met speculaties. "Bronnen dichtbij de ster zeggen dat Sterling de laatste tijd worstelt. Hij wordt verdacht van het besturen van een auto terwijl hij daartoe niet in staat was vanwege drugsgebruik. Hij was een gevaar op de weg, had drugs in zijn bezit in categorie C. Dat zijn middelen als valium, stereoiden, lachgas en GHB", aldus The Sun.

Ademtest

Een woordvoerder van de politie zegt: "Donderdagmorgen, net voor 9 uur, ontvingen we meldingen dat een Lamborghini tegen de vangrails was gebotst op de M3 richting het zuiden, vlakbij knooppunt Minley. Er waren geen andere voertuigen bij het incident betrokken en er zijn geen gewonden gevallen. De bestuurder, een 31-jarige man uit Berkshire, is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs, gevaarlijk rijden, bezit van een klasse C-drug en het weigeren een ademtest af te leggen. Hij is op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek."

Robin van Persie

Sterling kwam in zijn periode bij Feyenoord dit seizoen tot 421 minuten. Daarin maakte hij geen goals. De Nederlandse pers wist wel raad met de speler die vroeger zo snel was, maar nu dat wapen heeft verloren.

Feyenoord-trainer Robin Persie vertelde tegenover ESPN dat hij 'persoonlijk wel moeite heeft met het cynisme rondom Sterling'. De oefenmeester vindt dat wat meer respect voor de voetballer 'wat meer op zijn plaats is'. "Ik houd überhaupt niet van cynisme. Het hele sfeertje wat er rondom hem is... Ik kan daar slecht tegen, iedereen moet daarin wel zijn plek kennen. Ik vind dat we daarin soms een beetje doorslaan in Nederland", is Van Persie glashelder over de kritiek op Sterling.

WK voetbal gaat van start

Sterling had nog een kleine hoop om zich in het Engelse elftal te voetballen, met het oog op het WK voetbal 2026. Dat is totaal niet gelukt.

Het WK voetbal begint op donderdag 11 juni, maar voor Ronald Koeman en Oranje start het toernooi pas drie dagen later. Op 14 juni neemt Nederland het op tegen Japan. Vervolgens staan ook nog duels met Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni) op het programma.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover