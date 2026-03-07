De Oranje Leeuwinnen hebben zaterdag met 2-1 gewonnen van Ierland in de WK-kwalificatie. Na een discutabel penaltymoment bleef het lang spannend voor Nederland, maar de ploeg van bondscoach Arjan Veurink trok uiteindelijk de overwinning over de streep.

Lineth Beerensteyn maakte in minuut 20 de openingsgoal in Stadion Galgenwaard. De aanvalster van VfL Wolfsburg tikte de bal bij de tweede paal in een leeg doel na een lage voorzet van Wilms. De vervangster van Kerstin Casparij rechts achterin is opgeleefd onder Veurink; ze scoorde ook al twee keer in de eerste duels onder zijn leiding.

Penalty

In de tweede helft kreeg Ierland een discutabele penalty. Keepster Lize Kop ging met haar vuist naar de bal om die uit het doel te houden. Daarbij raakte ze volgens de scheidsrechter ook het hoofd van de Ierse Anna Patten. Er is geen VAR aanwezig om die beslissing opnieuw te beoordelen. Katie McCabe benutte de strafschop en bracht de Ieren op gelijke hoogte: 1-1.

Het was opnieuw Beerensteyn die Nederland weer op voorsprong zette. Via een hoekschop van Esmee Brugts werkte ze de bal in het doel.

Rentree Daniëlle van de Donk

Na ruim een uur maakte Daniëlle van de Donk haar rentree in het nationale elftal. De 34-jarige middenveldster keert terug na een lange afwezigheid, waarin ze twijfelde over haar toekomst bij Oranje. Voor het duel met Polen vorige week kampte ze met klachten, waardoor ze voor bondscoach Arjan Veurink niet inzetbaar was.

WK-kwalificatie

Het is de tweede kwalificatiewedstrijd van Oranje in aanloop naar het WK voetbal van 2027 in Brazilië. Nederland speelde dinsdag met 2-2 gelijk in Polen. Ierland verloor afgelopen dinsdag met 1-2 van Frankrijk.

De Oranje Leeuwinnen hebben nu vier punten in Groep B. In april volgen twee wedstrijden tegen Frankrijk.