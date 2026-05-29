Topvoetballer Donyell Malen (27) heeft een uitstekende seizoenshelft beleefd bij AS Roma. De Italiaanse club is erg tevreden over de huurling en heeft Malen inmiddels een vast contract gegeven. Ook heeft hij in Rome een merkwaardige bijnaam gekregen. Het verhaal daarachter is ronduit bizar.

Malen is door Oranje-bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de selectie voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Hij kon simpelweg niet om Malen heen, want de voormalige aanvaller van onder meer PSV en Borussia Dortmund is sinds hij neerstreek bij AS Roma niet te stoppen. In 18 optredens maakte hij 14 goals in de Serie A. Mede door zijn trefzekerheid zien we de club volgend seizoen terug in de Champions League.

Contract

AS Roma kondigde eerder deze week het nieuwe contract van de topaanvaller aan. "Bobby Resta", zo luidt de titel van het filmpje. Daarin komt Malen aan op een Romeins terrasje, krijgt hij een kopje koffie en vraagt iemand aan hem of hij in Rome blijft. Ja, inderdaad, hij blijft. Dat is de betekenis van Bobby Resta: Bobby blijft.

Maar waarom heet Malen nou Bobby bij de fans van AS Roma? Het heeft te maken met Italiaanse dialecten en de reggae-legende Bob Marley.

Bob Marley

Omdat sommige regionale Italiaanse dialecten de neiging hebben bepaalde medeklinkers te versterken, klinkt Donyell Malen als Donyell Mallen. In de streektaal Romanesco is er nog een bijzonderheid: soms verschuift de L naar de R, waardoor Mallen ook als Marlen kan worden geïnterpreteerd.

Daardoor spreken sommigen de naam van Bob Marley in die regio uit als Bobbe Malle. Dat roept weer associaties op met Malen. Vandaar dat Donyell Malen zo Bobby Malle werd. En nu dan Bobby Resta.

WK voetbal

Als Koeman in de eerste groepswedstrijd van het WK tegen Japan niet met Memphis Depay in het basiselftal begint, lijkt Donyell Malen zijn meest logische vervanger. Malen blinkt de laatste maanden uit bij AS Roma, waarmee hij het hoofdtoernooi van de Champions League bereikte.

"Alles kan", reageerde Koeman bij een persconferentie op die optie. "Hij speelt daar nu natuurlijk en hij is ooit gedebuteerd als spits. Ook bij mij. Gezien zijn kwaliteiten en de manier hoe AS Roma speelt, dan is die positie hem op het lijf geschreven. De tegenaanval, het afwerken, diepte zoeken. Maar ik denk dat dat ook nog vanaf de rechterkant naar binnen kan zijn, zoals hij bij ons ook goed heeft gespeeld."

