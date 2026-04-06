Het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie kan ADO Den Haag nauwelijks meer ontgaan. De nummer één van Nederlandse eerste divisie maakte op Tweede Paasdag gehakt van FC Eindhoven en zag de enige concurrent om de titel punten verspelen. Officieel is er nog niks zeker, maar officieus is het alvast wel binnen.

ADO Den Haag is weer een stap dichter bij de titel in de eerste divisie gekomen. De koploper won ook de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven (4-0). Daryl van Mieghem, Steven van der Sloot, Jesse Bal en Nigel Thomas maakten de doelpunten. ADO is officieus kampioen, met een voorsprong van 9 punten en een veel beter doelsaldo dan SC Cambuur. Alleen als ADO drie keer verliest en Cambuur drie keer wint én twintig doelpunten goedmaakt op ADO, gaat de titel naar Friesland. Niet meer dan een theoretische mogelijkheid dus.

Wel al zeker van promotie

De club kan zondag de titel definitief veiligstellen in een uitduel met FC Dordrecht. ADO kan ook vrijdag zonder te spelen kampioen worden als SC Cambuur tegen FC Den Bosch speelt. ADO was kampioen geworden als SC Cambuur van FC Dordrecht had verloren. Maar de club uit Leeuwarden speelde gelijk voor eigen publiek (1-1). Mark Diemers bracht SC Cambuur op voorsprong en Stephano Carrillo tekende voor de gelijkmaker. ADO Den Haag en SC Cambuur zijn al zeker van promotie naar de Eredivisie.

Andere uitslagen in de KKD

De Graafschap staat derde in de eerste divisie. De club uit Doetinchem was voor eigen publiek te sterk voor Jong AZ (5-0), Reuven Niemeijer scoorde driemaal. Jong AZ speelde bijna de hele tweede helft met tien man na een rode kaart voor Rio Robbemond. Willem II staat in punten gelijk met De Graafschap na een uitzege op Roda JC (0-1). Nick Doodeman scoorde voor de bezoekers.

Almere City zakte naar de vijfde plaats door een nederlaag tegen FC Den Bosch (1-2). Vitesse liet Jong Ajax kansloos (6-1) en TOP Oss won van Jong FC Utrecht 3-1. FC Emmen versloeg MVV Maastricht (2-1) en het duel tussen Helmond Sport en RKC Waalwijk leverde geen winnaar op (2-2).