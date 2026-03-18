De promotie van ADO Den Haag naar de Eredivisie zorgt voor euforie in de Hofstad, en daar gaat kind van de club Ali Boussaboun helemaal in mee. De oud-spits is enorm trots op de prestatie van de ploeg van Robin Peter, maar waarschuwt de club tegelijkertijd ook. "Met deze ploeg ga je het niet redden in de Eredivisie", stelt Boussaboun tegen Sportnieuws.nl.

ADO Den Haag begon de uitgestelde voorbereiding zonder hoofdtrainer. Op 11 juli vertrok technisch directeur Joris Mathijsen na onenigheid over de benoeming van een opvolger voor de vertrokken Darije Kalezic. Drie dagen later presenteerde grootaandeelhouder Bolt de relatief onbekende Robin Peter als nieuwe trainer. De Duitser kreeg slechts vier weken om het team klaar te stomen voor de start van de competitie.

Al snel werd duidelijk dat de 38-jarige coach iets bijzonders neerzette. ADO ontwikkelde zich tot een moeilijk te stoppen voetbalmachine en stelde op 17 maart promotie naar de Eredivisie veilig. "Wat een fantastisch nieuws", opent Boussaboun vol enthousiasme. "Voor het seizoen had helemaal niemand dit zien aankomen, maar ze hebben het écht geweldig gedaan. Ze hebben fantastisch werk geleverd. Ik ben superblij voor ADO, de stad en de fans."

'Het voetbal gaat weer leven'

Boussaboun, geboren in Marokko, verhuisde op vierjarige leeftijd van Tanger naar Den Haag. Als talent werd hij opgepikt door FC Den Haag, waar hij uiteindelijk doorbrak in het eerste elftal en uitgroeide tot een publiekslieveling. "ADO Den Haag is honderd procent een aanwinst voor de Eredivisie met hun stadion en de historie van de club. Ze zijn weer terug en dat vind ik natuurlijk wel supermooi."

Werk aan de winkel voor ADO Den Haag

Toch waarschuwt Boussaboun dat de clubleiding niet achterover kan leunen na de promotie. "Ik hoop nu vooral dat ze flink aan de bak gaan met hun selectie. Ze zijn nu gepromoveerd, maar ze moeten nog wel wat budget vrij maken om een goede selectie op de been te brengen. Dat is echt wel nodig in de Eredivisie, want het verschil met de Keuken Kampioen Divisie is héél groot."

"Eerlijk gezegd denk ik niet dat je het met deze ploeg gaat redden. Ze hebben het goed gedaan in de eerste divisie, maar er moeten doelpuntenmakers, meedogenloze verdedigers én een aantal spelers bij die de onderkant van je selectie beter maken. Dat wordt echt een hele opgave, maar ik hoop dat het bestuur een fundament gaat neerleggen. Anders heb je helemaal geen waarde in je ploeg en dan kun je het elk jaar wéér opnieuw gaan bouwen."

Beste pressingmachine ter wereld

Voor ADO Den Haag lijkt het in ieder geval gunstig dat trainer Robin Peter naar verwachting aanblijft. Onder zijn leiding kwam de ploeg weer tot leven. De speelstijl leverde zelfs een bijzondere statistiek op: volgens sportonderzoeksbureau CIES is ADO momenteel de beste pressingmachine ter wereld. "Ik hou van deze speelstijl, maar in de Eredivisie moet hij wel met een ander plan komen. Je hebt namelijk een heel andere weerstand, want alle ploegen zijn sneller, sterker en beter. ADO moet ergens op terug kunnen vallen als het niet werkt."

"We hebben natuurlijk in het verleden wel gezien dat er ploegen zijn die heel leuk en attractief voetbal spelen, die met heel veel lef voetballen, bijvoorbeeld de deksel op de neus krijgen. Dus je moet echt wel volwassen zijn en zoiets hebben van: oké, luister, dit is niet meer de KKD. Dit is in de Eredivisie en nu worden er soms andere dingen gevraagd."