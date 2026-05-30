Op zondag 14 juni speelt Oranje zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal 2026. De voorbereidingen beginnen zaterdag officieel met een bijeenkomst in Zeist. De eerste speler die zich daar meldde, was een van de grote verrassingen in de WK-selectie van Oranje-bondscoach Ronald Koeman.

De 26-koppige selectie van Oranje verzamelt zich zaterdag in Zeist voor de start van de officiële voorbereiding op het WK. Verdediger Jurriën Timber is daar nog niet bij, omdat hij die avond met Arsenal tegenover Paris Saint-Germain staat in de finale van de Champions League.

Nederland speelt woensdag in De Kuip een oefenwedstrijd tegen Algerije en maandag 8 juni is Oezbekistan in New York de opponent. Koeman hoopt dat Depay in die twee ontmoetingen in actie kan komen om hem te beoordelen. De eerste WK-groepswedstrijd van Oranje is zondag 14 juni tegen Japan.

Marten de Roon

De uiterste tijd waarop de internationals van het Nederlands elftal zich mogen melden bij de campus van de voetbalbond KNVB is 20.00 uur. Maar Marten de Roon van Atalanta Bergamo had helemaal geen zin om zolang te wachten en stond al om 18.00 uur bij de hekken in Zeist, zo blijkt uit een verslag van de NOS.

"Natuurlijk ben ik de eerste", zegt de middenvelder. "Dat moet wel." Hij speelde al dik twee jaar geen interland meer.

Jerdy Schouten

Marten de Roon is in de ogen van Ronald Koeman de beste vervanger voor Jerdy Schouten in de WK-selectie van Oranje. De PSV'er liep begin april een zware blessure op en staat maanden aan de kant. "Ik zie De Roon op het middenveld als een slot op de deur. De manier waarop hij die positie invult, kunnen de andere beschikbare middenvelders zoals Luciano Valente en Kees Smit niet", legde Koeman zijn keuze uit.

De 35-jarige De Roon kwam in maart 2024 voor het laatst voor Oranje uit en miste drie maanden later het EK door een blessure. Koeman selecteerde na dat toernooi in Duitsland door en De Roon kwam niet meer in zijn plannen voor. "De Roon is een karaktergozer, dat kunnen we in de groep goed gebruiken", vervolgde Koeman. "En een lolbroek? Ja, ook een lolbroek. Maar als ik daarnaar ga kijken, kan ik nog heel veel anderen meenemen. Dan wordt het zelfs nog veel leuker. Maar binnen de lijnen heb je daar niets aan."

