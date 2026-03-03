Bondscoach Arjan Veurink begon na oefenduels met de Oranje Leeuwinnen dinsdag aan zijn eerste échte test met de Nederlandse voetbalsters. Het WK-kwalificatieduel in en tegen Polen gaf een bittere nasmaak, hoewel er ook genoeg positieve punten te zien waren.

De Nederlandse voetbalsters zijn de kwalificatie voor het WK voetbal van 2027 begonnen met een gelijkspel tegen Polen. In Gdansk gaf de ploeg van bondscoach Arjan Veurink een voorsprong uit handen en eindigde het duel in 2-2. Het Nederlands elftal speelt zaterdag de tweede wedstrijd in de WK-kwalificatie. In Utrecht is dan Ierland de tegenstander. Naast Polen en Ierland is Frankrijk het derde land in de groep. Alleen de nummer 1 uit de poule kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK.

Comeback na uitstekende wissel

De Oranje Leeuwinnen kwamen op een slecht veld in Polen al vroeg met 1-0 achter na een doelpunt van Ewa Pajor. Even daarvoor had de thuisploeg ook al de lat geraakt, maar was Nederland niet 'wakker'. Na de 1-0 achterstand werkte Nederland zich wel ijzersterk terug. Vlak voor rust maakte Veerle Buurman gelijk (1-1) en na rust zorgde Jill Roord zelfs meteen al voor de voorsprong. Ze maakte de 1-2 op aangeven van Lynn Wilms, die door Veurink in de rust was ingebracht. Het duel eindigde vlak voor tijd in 2-2 na een goal van Paulina Tomasiak.

Ierland en topfavoriet Frankrijk openen dinsdagavond ook hun WK-kwalificatiebal. Frankrijk lijkt op voorhand de favoriet voor groepswinst, maar Nederland maakt met Polen ook een goede kans. Ierland is op papier de vreemde eend in de bijt en dus moeten de Oranje Leeuwinnen vrijdag scherp zijn in eigen huis en meteen drie punten pakken na het gelijkspel in Polen. In april spelen Nederland en Frankrijk in een paar dagen twee keer tegen elkaar in de WK-kwalificatie.

Arjan Veurink

Veurink is al een half jaar in dienst van de Oranje Leeuwinnen, nadat hij de opvolger werd van Andries Jonker. Veurink was jarenlang assistent-trainer bij Sarina Wiegman. In zijn eerste half jaar stonden er alleen maar oefenwedstrijden op het programma, waardoor de WK-kwalificatie zijn eerste échte tests zijn. In de vier oefeninterlands onder zijn leiding hiervoor werd drie keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld.