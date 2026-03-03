De WK-kwalificatie is voor de Oranje Leeuwinnen matig begonnen met een teleurstellende 2-2 in en tegen Polen. Het was voor bondscoach Arjan Veurink zijn eerste competitieve duel voor Nederland en zag zijn ploeg op een knollenveld zich knap terugknokken na een 1-0 achterstand. Toch was er in de tweede helft ook weer verslapping. Het is nog verre van 'op de rit' bij de Nederlandse voetbalsters.

Bondscoach Veurink vond dat de voetbalsters te slordig waren in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen. Oranje moest genoegen nemen met een 2-2-gelijkspel. "We kwamen er in de eerste helft moeilijk doorheen en waren slordig aan de bal", zei hij bij de NOS. "Polen heeft veel kracht en kwaliteit in de counter. Dan moet je zelf vast aan de bal zijn, dan kom je minder in dat soort momenten. We werken daar iedere dag aan."

'Dan zie je dat het wel kan'

Veurink had ook positieve dingen gezien bij zijn speelsters. "Ik houd een beetje vast aan de tweede helft. We kwamen goed uit de startblokken. Dan zie je dat het wel kan. Maar we hadden uiteindelijk op een andere uitslag gehoopt."

Aanvoerster Dominique Janssen was wat minder optimistisch en sprak van een moeizame start van de WK-kwalificatie met het gelijkspel in Polen. In Gdansk eindigde de wedstrijd in 2-2. "De eerste helft waren we aan de bal niet goed. Dat weten we zelf heel goed. In de tweede helft was het iets beter, maar het was niet goed genoeg", zei Janssen bij de NOS.

'Spelen hen in de kaart'

Janssen wist heel goed wat het sterke punt van Polen was; aanvalster Ewa Pajor. "Polen heeft één kracht. Dat hebben ze vandaag laten zien en daar moet je dan klaar voor zijn. Er waren een paar momenten waarin we hen in de kaart spelen. Pajor loopt op alles en schiet die eerste fantastisch binnen. Het tweede doelpunt viel uit een omschakelmoment. Dat is juist hun kracht. Als we dat zelf iets beter doen, ontstaan die situaties niet."

Nederland - Ierland

Nederland moet er zaterdag wel écht staan, als het thuisduel met Ierland wacht in Utrecht. Op papier is dat de zwakste ploeg, met verder ook topfavoriet Frankrijk in de groep. Alleen de groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het WK voetbal 2027 in Brazilië. Voor de rest wacht play-offs.