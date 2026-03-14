Terwijl PSV de komende twee duels het kampioenschap in de Eredivisie veilig kan stellen, komt er aan de onderkant zo goed als zeker ADO Den Haag bij vanuit de Keuken Kampioen Divisie. De club uit de Hofstad is zo goed als zeker van promotie en kan de Eredivisie ruiken. Dinsdag wordt er een groot feest verwacht bij ADO.

ADO Den Haag heeft door de zege bij FC Emmen promotie naar de Eredivisie voor het grijpen. De ploeg van trainer Robin Peter won in Emmen met 1-0 door een vroege treffer van Daryl van Mieghem, maar is door de zege van Willem II bij Top Oss (1-3) deze speelronde nog niet zeker van promotie.

Cambuur op achterstand

ADO nam wel weer afstand van SC Cambuur. De ploeg van Henk de Jong bleef in eigen huis steken op 1-1 tegen Roda JC. ADO heeft 71 punten. Cambuur heeft 67 punten, maar een wedstrijd minder gespeeld. Willem II staat door de 3-1-zege op Top Oss vierde met 50 punten, evenveel als Jong PSV, dat met 2-1 verloor van FC Eindhoven.

Willem II nog in de race

Michael Breij schoot Roda vlak na de rust uit de rebound op 1-0 in Leeuwarden. Cambuur kon snel weer op gelijke hoogte komen. Na een overtreding van Reda El Meliani benutte Ichem Ferrah de strafschop. Willem II leidde bij de rust al met 3-0 in Oss. Devin Haen scoorde twee keer en Nick Doodeman maakte de derde. Tijmen Wildeboer was in de tweede helft nog trefzeker voor de thuisploeg.

Dinsdag feest

ADO Den Haag kan dinsdag bij een zege thuis op Jong FC Utrecht promotie zekerstellen. De ploeg begon voortvarend aan de Keuken Kampioen Divisie en bouwde in no-time een enorme voorsprong op de concurrentie op. Echter belandde ADO in een enorme dip na de winterstop en werd er zelfs vijf duels op rij niet gewonnen. Even werd er gevreesd voor een spannend slot van de competitie, maar zette ADO met zes zeges in de zeven duels erna de puntjes op de i en is promotie binnen handbereik.