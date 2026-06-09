Nederland speelde een merkwaardige vriendschappelijke interland tegen Oezbekistan. In New York was er geen publiek, constant lagen er spelers met pijn op het veld en de scheidsrechter maakte enkele opmerkelijke beslissingen. Oranje-bondscoach Ronald Koeman dacht er het zijne van.

Na de zege met 2-1 in een leeg Icahn Stadium in New York was Koeman niet te spreken over fluiter Alyssa Pennington. De bondscoach zei: "Ik hoop dat dit niet het niveau is van de scheidsrechters dit WK".

Rood

Daarmee doelde Koeman onder meer op een moment waarbij Crysencio Summerville een harde overtreding kreeg te verwerken. Dat werd niet bestraft met een kaart. Guus Til kreeg daarentegen wel rood, na een moment waarbij hij volgens Koeman de 'per ongeluk een bal op zijn arm kreeg'.

Ook zijn aanvalslinie maakte Koeman knorrig. Hij zei: "Het is geen hoofdpijndossier, we hebben de kwaliteiten om te scoren, alleen we doen het niet". Hij spoort zijn aanvallers aan om de volgende wedstrijd, op het WK tegen Japan, 'scherper met de kansen om te gaan'.

Positief

Hij maakte de balans op na de duels tegen Algerije en Oezbekistan. "In die twee wedstrijden maken we twee doelpunten uit een penalty. Vandaag missen we enorme kansen met Summerville en Malen. We creëren de kansen wel, maar als je het niet eerder beslist kan je zo'n wedstrijd ook nog ongelukkig gelijkspelen. Het is wel positief dat we die kansen creëren", zegt de bondscoach.

Hij sloot het interview met de NOS lachend af en beloofde te proberen het hele toernooi zo voor de dag te komen.

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