Oranje Leeuwinnen-debutante Liz Rijsbergen beleefde een bewogen jaar. De 24-jarige aanvalster verruilde FC Twente voor PSV, maar had door fysiek ongemak na een zware knieblessure tijd nodig om haar plek te vinden in Eindhoven. Inmiddels lijkt die transfer een schot in de roos: deze week debuteerde ze voor de Oranje Leeuwinnen én pikte ze direct haar doelpunt mee.

Tóch was het na de 3-1 overwinning op Polen niet alleen feest. Doordat Frankrijk geen punten liet liggen tegen Ierland, liep Nederland rechtstreekse plaatsing voor het WK mis. "Dat is natuurlijk wel balen, maar wij hebben wel een goede wedstrijd op de mat gelegd”, zegt Rijsbergen tegen Sportnieuws.nl na de gewonnen wedstrijd tegen Polen. "De grootste teleurstelling zit ‘m in het puntenverlies tegen Ierland (3-2 nederlaag, red.). Vooral als je ziet dat het nu wél kan."

Trots overheerst

Ondanks de teleurstelling overheerst bij de PSV-aanvalster vooral trots. "Het is natuurlijk supermooi dat je wordt opgeroepen, daar droom je al jarenlang van en werk je ook je hele leven keihard voor. Vrijdag was een iets minder leuke wedstrijd, maar voor mij was het wel een mooi moment. Maar als je vandaag in eigen land mag winnen én een doelpunt meepikt, is dat héél speciaal."

Ook voor haar familie was het een bijzondere avond. "Zij zijn natuurlijk superblij en trots voor mij, en uiteindelijk doe je het ook voor hen. Zij zijn vroeger altijd met mij meegegaan en staan altijd voor mij klaar. Ik heb natuurlijk een moeilijk jaar gehad met die zware knieblessure en toen zijn mijn ouders ook vaak overgekomen om mij te steunen. Het is mooi dat je dan nu zo’n moment dan nu kan delen."

Bekroning op sterk seizoen

Rijsbergen kende een moeizame start bij PSV, maar groeide in de tweede seizoenshelft uit tot een van de smaakmakers. Ze was dit seizoen goed voor zeven goals en zeven assists. "Het kampioenschap was héél mooi en deze oproep voor Oranje voelt écht als een bekroning op dit mooie seizoen", vertelt Rijsbergen, die haar goede lijn meteen doortrok met een treffer tegen Polen. "Het moet niet gekker worden, hè", lacht ze.

Bondscoach Arjan Veurink ziet haar ontwikkeling met veel plezier aan. "Als we het hebben over de ontwikkeling van speelsters, dan is Liz écht een mooi voorbeeld", zegt Veurink desgevraagd tegen deze site. "Liz komt van héél erg ver, maar heeft zich stormachtig ontwikkeld bij PSV in de tweede seizoenshelft en die lijn heeft ze doorgetrokken bij ons. Daar kan ik héél erg van genieten."

Buitenlandse stap?

Na haar sterke seizoen wordt al voorzichtig gesproken over een mogelijke transfer naar het buitenland. Veel Nederlandse toptalenten vertrekken immers al snel uit de Eredivisie, zoals Wieke Kaptein, Veerle Buurman en Esmee Brugts. Rijsbergen houdt voorlopig haar opties open."Voor mijn gevoel is er nog genoeg te leren in Nederland. Ik heb nog een tweejarig contract bij PSV, dus we gaan het wel zien of er een club komt."

Ook Veurink wil haar daarin niet sturen. "Uiteraard geef ik mijn advies als speelsters daarom vragen, maar dan heb ik het vooral over hun kans op speelminuten. Als Liz voelt dat ze de stap moet maken, dan komt dat vanzelf", besluit de bondscoach, die zich zal opmaken voor de play-offs met de Oranje Leeuwinnen om zich te plaatsen voor het WK 2027 in Brazilië.

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