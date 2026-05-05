Helmond Sport meldt dinsdag droevig nieuws. Ex-speler René Paardekooper is op 39-jarige leeftijd overleden. De verdediger stond tussen 2005 en 2010 onder contract bij de Keuken Kampioen Divisie-club. Paardekooper overleed volgens het Brabants Dagblad aan de gevolgen van de ziekte van Hodgkin.

'Met verslagenheid heeft Helmond Sport kennisgenomen van het overlijden van René Paardekooper', schrijft de betaaldvoetbalclub over het plotselinge overlijden van de voormalig speler. 'Wij zijn René dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid bij onze club. We zullen hem herinneren als een toegewijde speler en een gewaardeerd onderdeel van onze recente clubgeschiedenis. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en naasten. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.'

Paardekooper speelde om zijn periode bij Helmond Sport heen bij de topamateurs van Gemert, waar hij woonde. Hij speelde 87 duels voor de cultclub uit de KKD. In 2010 werd zijn contract aldaar niet verlengd en keerde hij terug bij de amateurs. In 2011 werd er vervolgens een vorm van lymfeklierkanker ontdekt, genaamd de ziekte van Hodgkin. Aan de gevolgen van die ziekte is hij vrijdag 1 mei overleden.

'Voor altijd een plekje in ons hart'

Ook Gemert staat stil bij het overlijden van de oud-speler van de club. 'Met diepe verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van René Paardekooper. René overleed vrijdagochtend op de veel te jonge leeftijd van 39 jaar. Hij maakte een zware periode van behandelingen en revalidatie door, maar vocht zich terug en keerde ook terug op het voetbalveld. In het voorjaar van 2013 maakte hij een emotionele rentree bij het zwartwitte keurkorps. In 2015 stopte René op 28-jarige leeftijd definitief met voetbal. René, rust zacht, je hebt voor altijd een plekje in ons zwartwitte hart.'

