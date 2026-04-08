Guus Hiddink is de goedheid zelve, maar kan zich ook flink boos maken. De ex-toptrainer (79) is verre van blij met een spandoek wat er bij 'zijn club' De Graafschap getoond wordt op de tribunes tijdens thuiswedstrijden. Het erelid spreekt zich hard uit.

"We hebben geweldig publiek en het gaat op veel fronten heel goed met de club. Dat doek past daar niet bij. Dat ding moet weg”, zegt Hiddink tegen De Gelderlander. Het gaat om een beeltenis van de burgemeester van Doetinchem, die met een balkje voor zijn ogen wordt getoond alsof hij een crimineel is. "Laten ze maar een spandoek van mij tonen. Dan mogen ze een balkje voor mijn ogen doen. Dat vind ik niet erg."

'Dit willen we niet langer'

"Dat doek hoort niet in het stadion thuis”, zegt De Graafschap-voorzitter Mart de Kruif. "Je moet mensen met respect behandelen, ook al ben je het niet met ze eens. Deze week wordt er nog een gesprek gevoerd met de supporters. Dan moet er duidelijkheid zijn, want dit willen we niet langer.”

'Zo kan het niet doorgaan'

Hiddink is er nu echt klaar mee, want elke wedstrijd is het raak, zowel uit als thuis. "Ik heb een paar keer met de burgemeester gesproken in het verleden en hij was enthousiast over De Graafschap. Nu is hij al heel lang niet meer geweest op De Vijverberg en dat is niet goed. Ik wil dat hij weer terugkomt in het stadion. De Graafschap is een club waar we veel dingen samen doen en verbinding is ook belangrijk. Straffen zijn een laatste sanctie, maar zo kan het niet doorgaan.”

Moeizame relatie

'De harde kern van De Graafschap heeft het al langere tijd gemunt op Boumans. De burgemeester onderhoudt al sinds de thuiswedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden in december 2024 een moeizame relatie met de harde kern. Toen werd er massaal vuurwerk afgestoken tijdens het duel met de Friezen en wilde Boumans de wedstrijd laten staken', schrijft de regionale krant over hoe de haat tegen 'Mark B.' begon.