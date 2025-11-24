Guus Hiddink zette zondagavond bij Studio Voetbal meteen de toon toen hem een pittige Ajax-vraag werd voorgelegd. De 79-jarige trainer reageerde met een knipoog en kreeg de tafel aan het lachen, maar het luchtige moment sloeg al snel om toen de pijnlijke nederlaag tegen Excelsior (1-2) ter sprake kwam. Hiddink schakelde moeiteloos over naar een opvallend scherpe analyse van de chaos in Amsterdam.

De malaise van Ajax was zondagavond onvermijdelijk onderwerp van gesprek aan tafel. De pijnlijke thuisnederlaag tegen Excelsior, de historische wanprestatie én het feit dat ook interim-trainer Fred Grim niet kan zorgen voor een ommekeer, zorgden voor gefronste blikken in de studio.

Hiddink fileert clubstructuur

Toen presentator Sjoerd van Ramshorst hem vroeg wat hij als eerste zou doen als hij morgen interim-trainer van Ajax werd, hoefde Hiddink niet lang na te denken. "Zweten", zei hij met een brede glimlach. De tafel lag meteen dubbel, maar de lach verstomde snel toen Hiddink verder sprak over wat er volgens hem écht misgaat in Amsterdam.

De succescoach liet daarna geen spaan heel van de clubstructuur. Volgens Hiddink is de malaise bij Ajax veel meer dan een vormdip of een ongelukkige reeks wedstrijden. "Er is structureel mismanagement gepleegd, dat is ongelofelijk. Je hebt altijd pieken en dalen, maar nu is het fundament helemaal weg", stelde de voormalig trainer van onder meer PSV, Chelsea en Real Madrid. Hij benadrukte dat een nieuwe trainer slechts een fractie van het probleem oplost.

'Schrikbarend slecht'

Waar Hiddink de organisatie fileerde, richtte tafelgenoot Wim Kieft zijn pijlen op de spelers en vooral op de achterhoede. De analist vond de 1-2 tegen Excelsior een pijnlijke ontmaskering. "Die Gaaei kan er helemaal niets van. Het grootste drama is natuurlijk Sutalo", zei hij scherp. "Van hem mag je leiderschap verwachten, maar dat heeft hij niet." Volgens Kieft komt Ajax simpelweg veel kwaliteit tekort.

Ook Ibrahim Afellay zag weinig reden tot optimisme. De oud-international wees op de enorme druk in de Johan Cruijff ArenA, waar elke fout wordt uitvergroot, maar benadrukte dat dit niets goedpraat. Afellay noemde de manier waarop Sutalo verdedigde bij de 0-1 zelfs 'werkweigering', nadat de Kroaat zich kinderlijk eenvoudig liet passeren.

Hiddink lonkt naar nog één eindtoernooi

Tussen alle Ajax-ellende door liet Hiddink ook iets los over zijn eigen toekomst. De oud-bondscoach, die al vijf eindtoernooien achter zijn naam heeft staan, sluit een terugkeer op het hoogste podium niet uit. "EK’s en WK’s zijn heerlijk. Ik houd mijn telefoon open", zei hij, verwijzend naar Dick Advocaat zijn recente WK-kwalificatie met Curaçao.

