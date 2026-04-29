Discussies over beslissingen van scheidsrechters leveren vaak spectaculaire uitspraken op en zo ook na afloop van Atletico Madrid - Arsenal. Daar lagen de drie gegeven strafschoppen - waarvan er één werd teruggedraaid door de VAR - van de Nederlandse scheids Danny Makkelie onder vuur. Ex-topvoetballer Ronald de Boer maakte zich flink boos bij Ziggo Sport.

Bij de strafschop voor Arsenal in de eerste helft zat De Boer nog in kamp-Makkelie en vond hij de toegekende penalty terecht. Maar in de tweede helft zat Makkelie er volgens hem volledig naast. Makkelie zelf had de handsbal van Arsenal-verdediger Ben White niet gezien, maar werd er door VAR Dennis Higler op gewezen, waarna hij alsnog naar de stip wees. Een verkeerde beslissing volgens De Boer, die fel van leer trekt tegen presentator Wytse van der Goot.

"Ik vind het totaal geen penalty, want de bal komt via zijn been op zijn hand", begint De Boer nog rustig. "Jij hebt de regels doorgespit Wytse, dus je kan 'm waarschijnlijk geven." Van der Goot legt vervolgens uit dat in de regels staat dat volgens de UEFA een bal via het lichaam geen factor speelt in het wel of niet toekennen van een strafschop. "En hier maakt de arm van Ben White zijn lichaam onnatuurlijk groter", legt de presentator uit. Maar dat is tegen het zere been van De Boer.

'Wat onnatuurlijk?!'

"Onnatuurlijk? Wat onnatuurlijk?!", begint hij geïrriteerd, waarna hij heel fel wordt. "We gaan toch niet voetballen met onze handen op de rug", schreeuwt de voormalig speler van onder meer Ajax en Oranje het uit. "Kom nou toch Wytse, daar kan ik echt zo kwaad om worden. We gaan toch niet zo verdedigen, kom nou. Het is helemaal niet onnatuurlijk. Als ik draai, gaat mijn hand toch zo?! Het is niet onnatuurlijk."

Co-analist Jaap Stam maant de twee vervolgens tot kalmte door een zalvende uitleg te geven. De Boer komt uiteindelijk bij zinnen en zegt vooral dat hij het helemaal geen penalty vond. Net zoals hij dat vond bij de teruggedraaide penalty voor Arsenal in de slotfase, waarbij VAR Higler Makkelie naar het scherm moest roepen om zijn beslissing te herzien. "Ik vind dat een goeie beslissing", zei de rustig geworden De Boer.

'Ik vind dat Makkelie goed gefloten heeft'

"Ik begrijp dat Makkelie 'm eerst wel geeft, zeker vanuit zijn hoek. Maar als je het terugkijkt is het zó licht. Ik vind dat Makkelie sowieso goed gefloten heeft."