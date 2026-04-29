De knop is om bij Xavi Simons. Hij raakte afgelopen weekeinde zwaar geblesseerd in een wedstrijd van Tottenham Hotspur, waardoor hij het WK aan zich voorbij moet laten gaan. Inmiddels is de 23-jarige Simons begonnen aan zijn herstel. Daarbij kunnen fans meekijken.

Het ging mis voor Simons in het uitduel met Wolves (1-0 winst). De Nederlander vocht een duel uit met Hugo Bueno (voormalig Feyenoorder) en verstapte zich daarbij lelijk. Simons schreeuwde het uit van de pijn en had vermoedelijk meteen in de gaten dat het goed mis was. Dat bleek ook zo na de uitslag van de scan. Hij scheurde de voorste kruisband van zijn rechterknie.

"Mijn seizoen is abrupt voorbij en ik probeer dit te verwerken", schreef Simons een dag later op Instagram. "Eerlijk gezegd ben ik er kapot van." Ook noemde hij het missen van het WK "hartverscheurend". "Alles wat ik wil doen, is vechten voor mijn team en nu is me dat afgenomen... net als het WK", vermeldde hij verder.

Steun van club en land(genoten)

Zijn club Tottenham wenste Simons veel sterkte en steun. "We zullen hem bijstaan in elke stap", meldde de club. Ook het Nederlands elftal kwam met eenzelfde boodschap "Je komt sterker terug, Xavi", liet de bond via het X-kanaal Ons Oranje weten. Ook teamgenoten van Simons bij Oranje betuigden hun steun.

Simons kreeg op zijn eigen bericht op Instagram steunbetuigingen van onder anderen collega-internationals als Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Lutsharel Geertruida, Ian Maatsen en Brian Brobbey.

Focus op herstel

De grootste klap is voor Simons nu achter de rug. Nu staat hem een lang herstel te wachten. Dat is alvast begonnen. Simons deelt beelden daarvan op zijn Snapchat, wat hij promoot via Instagram. "Herstel achter de schermen. TTP", schrijft hij, wat staat voor Trust The Proces (ofwel: vertrouw op het proces).

Op zijn Snapchat plaatst Simons een foto vanuit de gym. "Wat er ook gebeurt", staat er als onderschrift. Ook krijgt hij nog een behandeling - met wat lijkt - elektrotherapie. Tot slot moet de Oranje-international ook nog wat pilletjes slikken.