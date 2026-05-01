De Keuken Kampioen Divisie zette donderdagavond haar uitblinkers tijdens een speciale avond in het zonnetje. Tussen de huldigingen door werd ook teruggekeken op de rijke historie van de competitie. Sportnieuws.nl vroeg aan verschillende bekende gezichten rondom de Eerste Divisie wie volgens hen de beste speler ooit is die op dit niveau actief was.

Voor Hans Kraay Jr. was het antwoord snel gegeven. De ESPN-analist, die wekelijks de wedstrijden volgt op het schakelkanaal, hoefde geen moment na te denken toen de camera van Sportnieuws.nl hem de vraag stelde. "Ruud van Nistelrooij", zegt hij resoluut.

Kraay Jr. kent de ex-topspits goed. In zijn tijd bij FC Den Bosch speelde hij één seizoen samen. "Hij is absoluut de beste speler ooit uit deze competitie, maar dat komt omdat hij toen bij mij in de ploeg zat. Ik gaf hem alle ballen, dus dat was voor hem niet zo moeilijk", grapt hij. Dat Van Nistelrooij indruk maakte op Kraay Jr. bleek wel uit een eerdere anekdote. De analist tipte de spits bij PSV, waarna hij een envelop van zo'n 18.000 dollar kreeg van de directie van de Eindhovenaren.

'Dat is de absolute top'

Ook trainer Henk de Jong heeft door de jaren heen genoeg grote namen voorbij zien komen in de Keuken Kampioen Divisie. Toch vindt hij het lastig om er één bovenuit te laten steken. "Dat zou ik écht niet weten. Klaas-Jan Huntelaar en Van Nistelrooij zijn natuurlijk de absolute top", erkent De Jong. Wanneer hem wordt gevraagd naar de beste speler met wie hij zelf ooit heeft gewerkt, blijft hij diplomatiek. "Ik heb er zó veel, daar ga ik niet tussen kiezen", lacht hij.

De Graafschap-directeur Berry Powel reageert met een lach wanneer de namen van Van Nistelrooij en Huntelaar vallen. "Je denkt vaak alleen maar over de laatste jaren na, maar de Eerste Divisie bestaat natuurlijk al tijden", zegt hij. "Maar écht de beste? Dat antwoord moet ik je echt schuldig blijven, want ik wil niemand tegen zijn schenen schoppen. Frenkie de Jong heeft er natuurlijk ook nog gespeeld…"

En zijn eigen naam? "Die zou ik zeker niet noemen”, lacht oud-spits Powel, die in de Eerste Divisie 72 keer scoorde in 115 wedstrijden. Vitesse-aanvoerder Alexander Büttner heeft minder moeite om de allerbeste speler ooit in de Keuken Kampioen Divisie aan te wijzen. "Büttner", grapt hij, waarna hij met een grote grijns wegloopt.