Tijdens het Kampioensdiner van de Keuken Kampioen Divisie is Jari Vlak van kampioen ADO Den Haag uitgeroepen tot Beste Speler. De Volendammer greep de prijs vorig jaar nog mis, maar mag dit keer wel juichen.

Vlak heeft een droomseizoen als aanvoerder van ADO Den Haag achter de rug. De 27-jarige middenvelder maakte liefst elf doelpunten en gaf daarnaast ook nog zeven assists. Daarmee heeft hij Mark Diemers, Ismaël Baouf (SC Cambuur), teamgenoot Juho Kilo, Reuven Niemeijer (De Graafschap) én Dean Zandbergen (VVV Venlo) achter zich gelaten.

Reactie Vlak

De smaakmaker van ADO Den Haag nam zichtbaar enthousiast de prijs voor beste speler van het seizoen in ontvangst. "We hebben het écht als team gedaan, daarvoor dank je wel", zegt Vlak bescheiden. "Ik heb superveel zin om het volgend seizoen in de Eredivisie te laten zien. ADO Den Haag hoort ook gewoon daar te spelen. Ik kan niet wachten tot we dat gaan doen."

ADO Den Haag viel volop in de prijzen, want ook trainer Robin Peter én keeper Kilian Nikiema mochten een Gouden Schild in ontvangst nemen. Nikiema reageerde vol trots op de uitverkiezing. "De complimenten gaan naar het team, want het was dit jaar niet héél moeilijk om keeper van ADO te zijn", zegt hij lachend. Voor hem is de promotie extra speciaal. "Ik heb vijf jaar met ADO in de Eerste Divisie gezeten, dus ik weet hoe lastig het is om te promoveren. Toen het lukte, kwamen er speciale emoties los."

Advies van Hans Kraaij Jr.

Voor échte Keuken Kampioen Divisie-kenner Hans Kraaij Jr. komt de uitverkiezing voor Vlak niet als een verrassing. De ESPN-analist zit iedere vrijdag bij het schakelkanaal en is resoluut als hem gevraagd wordt naar de beste speler van de competitie. "Dan moet ik gaan voor Vlak. Hij is der Angelpunkt (dé sterspeler, red.) van ADO. Hij wil elke bal vooruit spelen, is betrokken bij achttien goals. Hij krijgt mijn stem", zegt hij tegen Sportnieuws.nl.

