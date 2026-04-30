Voor SC Cambuur-trainer Henk de Jong is de afgelopen maand er één van grote contrasten. De club promoveerde naar de Eredivisie, maar persoonlijk kreeg hij kort daarna een zware klap te verwerken door het overlijden van zijn moeder. En volgende week wacht ook nog een trip naar Ibiza met het team. "De laatste tijd was apart", zegt De Jong bij de uitreiking van de individuele prijzen in de Keuken Kampioen Divisie.

In gesprek met Sportnieuws.nl kijkt De Jong terug op wat er de afgelopen weken allemaal gebeurd is. De promotie van Cambuur voelt voor hem als een mooie afsluiting van zijn tijd als hoofdtrainer. "Ik ben trots op hetgeen wat we allemaal hebben gedaan met ons allen. Als ik hier (bij het kampioensdiner, red.) dan voor de nominatie van Beste Trainer mag zijn, dan is het natuurlijk wel mooi en hartstikke leuk", vertelt De Jong.

Laatste kunstje als hoofdtrainer

De Jong werd meermaals genomineerd voor de beste coach van de Eerste Divisie, maar deze nominatie zal hij nóóit meer vergeten. "Het is natuurlijk mijn allerlaatste keer, dat is héél speciaal. Ik ga hier niet meer komen om een prijs op te halen", lacht hij.

Persoonlijke klap voor De Jong

Kort nadat Cambuur promotie veiligstelde, veranderde de sfeer voor De Jong volledig. Op 17 april overleed plotseling zijn moeder Sjoukje. Hij heeft niet echt kunnen genieten van zijn laatste weken als eindverantwoordelijke. "De laatste tijd was natuurlijk wel apart. Ik had eerst niet eens goed de tijd om erover na te denken, maar de laatste twee dagen begon het wel echt weer te kriebelen. Dan besef je je wel: oké, dit wordt écht de laatste keer. Dat was mooi."

Mooie reacties

De trainer merkte in die periode hoeveel mensen met hem meeleefden. Vanuit supporters, collega’s en bekenden stroomden de reacties binnen. "Och, jongen. Het was écht niet normaal. Ik heb zó veel mooie reacties ontvangen", gaat De Jong verder, die verder géén specifieke berichtjes uitlicht. "Ik ben er zéér trots op."

Bijzondere trip naar Ibiza

Voor De Jong en de spelers van SC Cambuur breekt volgende week eindelijk een moment aan om even alles los te laten. "Oh, dat wordt mooi", zegt hij lachend over de trip naar Ibiza. "Ik heb wat kleding gekocht en een zonnebrilletje. Ze hebben een mooi programma en ze willen me graag meenemen. Dat wordt wel speciaal", zegt De Jong over het allereerste teamweekend waar hij mee naartoe gaat.

"Ik heb maandag met Koningsdag even geoefend met een drankje, dus ik ben het weer een beetje gewend. Ik kan wel mee", sluit hij grappend af.