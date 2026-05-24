Dat Arjen Robben er als coach fanatiek op staat, werd onlangs al duidelijk toen er beelden opdoken waarop hij het aan de stok kreeg met presentator Wilfred Genee bij een wedstrijd van de onder-14 van FC Groningen. Dit weekend bleek opnieuw dat de voormalig topvoetballer zijn passie langs de lijn moeilijk kan verbergen. Er zijn namelijk nieuwe beelden opgedoken waarop Robben zichtbaar ontevreden is over een beslissing van de scheidsrechter.

Zo plaatste Michel Schröer, een Duitse sportjournalist die voor BILD werkt, een filmpje op TikTok waarin we een nogal boze Robben zien. De oud-aanvaller van clubs als Bayern München, Chelsea en Real Madrid kan zijn frustraties niet bedwingen tijdens een wedstrijd van FC Groningen Onder 14. Zijn gedag werd bestraft met een gele prent.

Robben versus Genee

In April kreeg Robben het aan de stok met Wilfred Genee. De beelden van hun ruzie langs het voetbalveld bij een wedstrijd van hun kinderen ging viraal in Nederland. Robbens zoon Kai speelde met FC Groningen Onder 14 tegen Victoria uit Loosdrecht, waar de zoon van Wilfred Genee voetbalt. Tijdens de wedstrijd praatte Robben met de scheidsrechter. Toen Genee zich ermee ging bemoeien, liep de situatie uit de hand. De Groninger duwde de presentator opzij en reageerde zichtbaar geïrriteerd. Hij zei: "Bemoei jij je er niet mee."

Genee vertelde enkele dagen later in Vandaag Inside over de toedracht van de duw. "Mijn zoon speelde tegen het team van Arjen Robben. De nummer 1 tegen de nummer 2. In de rust stond het 1-0 voor het thuisteam, het team van mijn zoontje. Robben was heel boos vanwege een doeltrap. Hij zat de hele eerste helft de scheidsrechter stijf te schelden", aldus Genee.

Genee vervolgde: "Ik liep naar hem toe. In de eerste helft werd een doelpunt afgekeurd van de thuisploeg, er had ook een penalty gegeven moeten worden. Eigenlijk had het 3-0 moeten staan. Ik zei tegen Arjen: "Maak je niet druk, voor hetzelfde geldt geeft hij een penalty." Hij zei: "Waar bemoei je je mee." Pannenkoek, zei hij ook nog."

Statement FC Groningen

Hoe Genee het incident verklaarde, stuitte vervolgens tegen de borst van FC Groningen. De club ontkende dat Robben de scheidsrechter tijdens of rondom de wedstrijd onheus had bejegend, iets wat ook door de scheidsrechter zelf was bevestigd.

"Wat wij zien en weten is dat Arjen fanatiek en enthousiast is als trainer/coach. In de rust is hij in gesprek met de scheidsrechter, waarbij Wilfred Genee - die daar als ouder aanwezig is - zich onuitgenodigd met dit gesprek gaat bemoeien, nadat hij zich eerder tijdens de warming-up ook al ongevraagd op het veld had begeven", zo schreef FC Groningen in een statement op sociale media.

