Voetballegende Johan Cruijff werd wereldberoemd dankzij zijn kwaliteiten op het veld. Maar die roem had ook een keerzijde. Ook zijn gezin werd daar slachtoffer van. De familie maakte een traumatische gijzeling mee in Barcelona.

In de nieuwe in de nieuwe documentaireserie Cruijff gaat het familiearchief open en worden er exclusieve opnames vertoond. Daarin komt ook de gijzeling aan bod. "De familie wilde na al die jaren het verhaal vertellen. Ook hebben we geluidsopnames gebruikt die in Cruijffs laatste levensfase zijn gemaakt door vertrouweling Jaap de Groot", zegt producent Jaap Schneider tegen De Telegraaf.

Dochters Chantal en Susila bleven zich zoveel mogelijk buiten de publiciteit, maar zijn voor de documemtaire toch naar buiten getreden. Ook de gewelddadige gijzeling van het gezin in hun woning in Barcelona wordt besproken. "Cruijff vertelt daar zelf over in de opnames die we hebben gebruikt. Ook zijn oudste dochter Chantal, die om het hoekje keek terwijl haar ouders onder schot werden gehouden, spreekt er open over."

Grote gevolgen

"Zij vertelt dat haar moeder na de gebeurtenis in 1977 ziek werd en dat ze er zelf ook decennialang last van heeft gehad. Ze sliep zeker nog dertig jaar met het licht aan”, onthult Schneider.

De producent werkte drie jaar aan het project. Hij ontdekte een andere kant van het voetbalicoon en de moeilijkheden die hij ondervond tijdens zijn carrière. De uitspraak van Cruijff die Schneider het meest is bijgebleven, is dat hij het ondanks al zijn succes niet nog eens zou willen overdoen. "Hij was eind twintig toen hij dat zei. Dan kijk je naar iemand die alles heeft bereikt en besef je hoe onmenselijk zwaar het voor hem moet zijn geweest."

De documentaireserie over Cruijff gaat zaterdag in première in de Johan Cruijff ArenA. Vanaf zondag is hij wekelijks te zien op NPO 1.