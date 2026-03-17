Ajax staat in brand en moet in de slotfase van de Eredivisie alle zeilen bijzetten om nog op een fatsoenlijke positie te eindigen. De topclub staat mijlenver achter op aanstaand kampioen PSV en moet vooral hopen dat clubs als NEC en FC Twente niet langszij komen en de crisis pijnlijker maken. In alle tumult wordt nu een schrijnende situatie in Amsterdam blootgelegd. Het gaat om huurspelers die aan hun lot worden overgelaten.

Ajax staat bekend om het uitlenen van spelers aan binnenlandse en buitenlandse competities. Er wordt in de Johan Cruijff Arena en op De Toekomst met zoveel talenten gewerkt, dat er niet voor iedereen plek is in de selectie. Om kilometers op het hoogste niveau te maken, zijn dit seizoen onder meer Tristan Gooijer (PEC Zwolle), Ahmetcan Kaplan (NEC), Nick Verschuren (FC Volendam) en Dies Janse (FC Groningen) verhuurd. Het Algemeen Dagblad ontdekte dat Ajax met de eigen spelers in andere dienst nauwelijks contact onderhoudt.

'Ik hoorde niks'

Gooijer raakte vlak na het tekenen van zijn huurcontract bij PEC Zwolle zwaar geblesseerd en doet pas net weer een paar duels mee. Maar ondertussen liet Ajax nauwelijks wat van zich horen. "Zij beleven een moeilijke periode. Het enige wat ze nu willen, is Ajax beter maken. Daar ben ik op dit moment geen onderdeel van", verwijt hij zijn eigenlijke werkgever niks. Ze hebben aan het eind van het seizoen tijd om te bepalen hoe het verder moet. Ik denk wel dat ze zo professioneel zijn. Zelf hoorde ik alleen niks. Vorig seizoen ook niet."

'Af en toe appjes'

Diezelfde geluiden klinken uit de monden van andere Ajax-huurlingen, die het AD los van elkaar sprak. "Ik krijg af en toe appjes, maar probeer me op Groningen te focussen. Meerdere meningen kunnen verwarrend werken", zegt bijvoorbeeld Janse. Bij navraag blijkt dat het een gezamenlijke taak van de directie van Ajax was om contact te houden met de verhuurde spelers, maar de directeuren zijn in dit turbulente seizoen te druk met andere zaken om zich aan die afspraak te houden.

Wat gaat Jordi Cruijff hier aan doen?

Dus werpt de krant de terechte vraag op: wat gaat de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff hier mee en aan doen? 'Het hoofdpijndossier ligt nu op het bord van Cruijff. Hij laat desgevraagd weten dat het zijn aandacht heeft. Hoe hij de afdeling verhuur komend seizoen qua begeleiding wil inkleden, wil de nieuwe technische baas nog niet kwijt', schrijft het AD.