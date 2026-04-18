Cambuur-coach Henk de Jong was vrijdagavond diep geraakt door de prachtige actie van de fans van De Graafschap. De afzwaaiende trainer verloor deze week zijn moeder en de supporters van zijn oud-werkgever besloten hem een hart onder de riem te steken.

Cambuur speelde vrijdagavond in een van de laatste wedstrijden van De Jong als hoofdtrainer tegen De Graafschap. De coach zal aan het eind van dit seizoen een stapje terug doen en assistent worden. De Jong draagt zijn taken over aan Johan Plat, die onlangs werd aangesteld als nieuwe hoofdcoach.

De Jong wil het seizoen met Cambuur zo goed mogelijk afsluiten, maar hij kreeg deze week een verschrikkelijke domper te verwerken. Zijn moeder overleed afgelopen week onverwachts. Toch besloot De Jong om de wedstrijd van Cambuur te coach en de fans van Cambuur en De Graafschap staken hem dan ook een hart onder de riem. Supporters van beide clubs applaudisseerden voor De Jong, die tussen 2017 en 2019 bij De Graafschap werkte.

Zijn oude club De Graafschap won vrijdagavond met 3-1 van SC Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie. Cambuur is al zeker van promotie, De Graafschap doet via de play-offs een gooi om de Eredivisie nog te bereiken.

'Dit doet heel veel met mij'

De fans van De Graafschap lieten tijdens het applaus ook een spandoek zien voor De Jong met daarop de tekst: 'Henk en familie, gecondoleerd en veel sterkte'. De coach hield het tijdens dit prachtige eerbetoon niet droog. "Dit doet echt heel veel met mij en mijn familie. Dit is niet normaal, wat hier gebeurt", zei hij bij ESPN. "Daar ben ik wel trots op. En mijn moedertje zou er echt heel trots op zijn. Mijn moeder volgde alles van De Graafschap."

De Jong is de Graafschap dan ook eeuwig dankbaar voor de tijd dat hij daar werkzaam was, maar ook voor dit prachtige eerbetoon. "Dat is sport en de voetballiefde die we hier met elkaar beleefd hebben, met m'n gezin, maar ook met mijn vader en moeder. Die leefden toen allebei nog."