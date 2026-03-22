De KNVB en Nike hebben zondagavond bekendgemaakt hoe de thuis- en uittenues voor het aankomende WK voetbal eruitzien.

Het thuisshirt van Oranje is vanzelfsprekend volledig oranje-gekleurd, met een aantal zwarte accenten op de mouw, kraag en zijkanten. Ook zijn het Nike-logo en het logo van de KNVB zwart van kleur. De broek en de sokken zijn zwart en voorzien van een oranje-accenten. Het grootste verschil met het Oranje-shirt van het EK voetbal 2024 is de kleur van de mouwen, kraag en logo's, die bij het vorige eindtoernooi donkerblauw van kleur waren. Ook prijkt het logo van de KNVB nu op het midden van het shirt, in plaats van op de linkerborst.

Het nieuwe uitshirt van het Nederlands elftal is wit en heeft een oranje horizontale baan. Ook bij dit tenue staat het KNVB-logo niet meer op de borst, maar in het midden van het shirt. Bij het witte uitshirt hoort een oranje broek en witte sokken. Die kleurencombinatie is hetzelfde als het uittenue van Oranje op het WK van 1994 in de Verenigde Staten.

De shirts kosten 160 euro. Dat is de zogeheten ‘Authentic Jersey’, dus hetzelfde shirt als de spelers dragen. Mogelijk komt er ook nog een goedkopere versie beschikbaar. De kindermaatjes zijn met een prijs van 130 euro overigens ook niet bepaald goedkoop.

Het nieuwe thuis- en uittenue van het Nederlands elftal 👕🟠 pic.twitter.com/KY6X2dClRK — ESPN NL (@ESPNnl) March 22, 2026

Gelekt

De shirts waren onlangs al uitgelekt. Het doorgaans goed geïnformeerde Footy Headlines deelde eerder al de foto's van de tenues voor het WK, en bleken daarbij aan het juiste eind te trekken. Die foto's komen namelijk overeen met de tenue's die op zondagavond zijn geprestenteerd.

Wordt voor het eerst gedragen tegen Noorwegen

Op vrijdag 27 maart speelt Nederland een oefenduel met Noorwegen. De spelers zullen het nieuwe tenue daar voor het eerst dragen. Vier dagen later is Ecuador de tegenstander. Op het WK zelf speelt Oranje tegen Japan, Tunesië en een nader te bepalen land, dat zich via de Europese play-offs plaatst voor het toernooi. In aanloop naar het WK oefent Nederland tegen Algerije.

Van 11 juni tot 19 juli vindt het WK voetbal plaats in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.