De Belgische voetballers weten in welk teneu ze aantreden bij het WK voetbal 2026 in Noord-Amerika. Vrijdag werd de kleding vertoond door de Belgische bond en het is een kunstzinnig pakje geworden.

België komt komende zomer opvallend voor de dag op het wereldkampioenschap voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De 'Rode Duivels' presenteerden vrijdag hun nieuwe uittenue gebaseerd op de Belgische kunstschilder René Magritte. De Belgische voetbalbond RBFA omschrijft het shirt als een eerbetoon aan Magritte en het Belgisch surrealisme.

Geen shirt

Het shirt is lichtblauw en roze met zwarte details. Er zijn halve bollen te zien en in de kraag staat de tekst "Ceci n'est pas un maillot", oftewel "Dit is geen shirt." Dat is een verwijzing naar Magrittes beroemdste werk 'La trahison des images' waarop de tekst "Ceci n'est pas une pipe" te lezen is.

Kuifje

Het is niet voor het eerst dat België naar een eindtoernooi afreist met een opvallend tweede tenue. Op het EK van 2016 eerde de RBFA de Belgische wielertraditie met een lichtblauw shirt met de Belgische driekleur om het middel, vergelijkbaar met het nationale wielertenue. Op het WK van 2022 was er een verwijzing naar het bekende vuurwerk van muziekfestival Tomorrowland. En naar het EK van 2024 gingen de Belgen gehuld in een bruin-blauw tenue dat verwees naar stripfiguur Kuifje.

Loting WK

Op het WK speelt België in de groepsfase tegen Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Het uittenue kunnen ze de komende weken voor het eerst dragen in oefenwedstrijden tegen de Verenigde Staten en Mexico.

'Gouden generatie'

Inmiddels is er na de zogeheten gouden generatie een nieuwe selectie ontstaan. Zo ongeveer tussen 2012 en 2022 was het Belgisch elftal op zijn sterkst, met sterren als Vincent Kompany, Eden Hazard, Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne.

De Rode Duivels stonden in de kwartfinale van het WK 2014 en werde derde op het WK 2018. Bij het laatste WK bleven ze steken in de groepsfase. De vorige drie EK's was België present in de kwartfinale, weer kwartfinale en achtste finale.