Opmerkelijke taferelen in Den Bosch. Daar juichten supporters van de plaatselijke FC voor een doelpunt van de tegenstander. Kort na de treffer van ADO Den Haag werd de wedstrijd stilgelegd.

In de 25e minuut lieten de thuissupporters van zich horen toen Sekou Sylla scoorde namens de bezoekers. Door een rekenkundige samenloop van omstandigheden heeft de Brabantse club er baat bij te verliezen van ADO.

Het gejuich kwam niet uit het uitvak, dat moest leeg blijven vanwege eerdere wanordelijkheden tussen Den Bosch en ADO. Nee het waren fans van de thuisploeg die uitzinnig van vreugde waren na de treffer van Sylla. "Dat geloof je toch niet? Ze roepen 10, 10, 10", verbaasde commentator Koert Westerman zich bij ESPN. "De Vliert juicht voor ADO", voegde hij er aan toe. "Het blijft kolderiek", vond Toine van Peperstraten, die ESPN Schakelen aan elkaar praatte.

Ruzie op de tribune

Kort daarna was er consternatie. Een geel-groen doek dook op, op een van de tribunes van FC Den Bosch. Dat terwijl er helemaal geen fans uit Den Haag welkom zijn. Dus kwam het tot een handgemeen onderling, waarna de beveiliging ingreep. Scheidsrechter Rob Dieperink besloot uit voorzorg de wedstrijd even stil te leggen. Nadat de rust weer was wedergekeerd, kon er weer worden gevoetbald.

Veelbesproken scenario Den Bosch

FC Den Bosch gaat ongeacht de uitslagen van de wedstrijden op vrijdagavond op de negende plek in de eerste divisie eindigen. Die plek geeft recht op een plek in de play-offs om promotie naar de Eredivisie, tenzij Vitesse bij de beste twee ploegen eindigt in de vierde periode. Dan krijgt Vitesse, dat elfde staat, een ticket voor de play-offs en komt Den Bosch niet langer in aanmerking voor promotie. Omdat ADO Den Haag, net als Willem II, boven Vitesse staat in de periodestand, zou Den Bosch zichzelf een dienst bewijzen door te verliezen van de kampioenen uit Den Haag.