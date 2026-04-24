Lewis Holtby was weken geleden onderwerp van gesprek in Nederland. In het duel tussen NAC en Fortuna Sittard liep hij een lelijke vleeswond op nadat hij een flinke tik tegen zijn scheen kreeg. De kritiek was dat hij veel te kleine scheenbeschermers droeg, die hem niet beschermde. Daar wil hij niets van weten. "Ik had gewoon heel veel pech."

Het was een lelijke wond die de Duitser opliep na een tackle van Justin Hübner, toch is het gewoon koek en ei tussen de twee. "Zijn reactie vond ik prachtig", vertelt hij in gesprek met BN De Stem. "Hij maakte zich zorgen en stuurde me achteraf ook nog een berichtje. Dat vond ik heel sportief", deelt de Duitser.

Grote wond

Toch was het een vreemde situatie, die volgens velen voorkomen had kunnen worden met betere scheenbeschermers. Dat vind Holtby allemaal ontzettende lariekoek. "De scheenbeschermers die ik tegen Fortuna aan had, waren wat kleiner. Maar hè, hoe groot moet een scheenbeschermer nou precies zijn?", vraagt hij zich hardop af. Vroeger waren er regels voor, even later werden die ingetrokken.

Volgens Holtby was het een ongelukkige samenloop van omstandigheden, wat uiteindelijk resulteerde in een fikse vleeswond waar acht hechtingen voor nodig waren. "Als ik ze hoger had aangedaan was mijn onderste deel van het been niet bescherm geweest. Soms word je geraakt en heb je pech. Ik had heel veel pech", blikt hij terug.

Het was volgens hem niet eens een pijnlijke blessure, hij schrok vooral. "Ik zag dat het open was en dat was een shock. Als je dat ziet, hoop je dat het op een of andere manier gehecht kan worden en dat je verder kan. Maar de wond was te diep en groot."

Cruciaal duel met Ajax

Tegen Ajax lijkt de Duitse routinier er weer bij te kunnen zijn. De hechtingen mogen er bijna uit en zijn kleine scheenbeschermers trekt hij gewoon weer aan. Er is werk aan de winkel in Breda. "We moeten geloven dat wij deze reus kunnen killen klinkt het strijdvaardig bij de middenvelder. NAC en Ajax spelen zaterdagavond om 20.00 uur.