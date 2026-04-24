Robin van Persie kreeg vrijdagmiddag de lachers op de hand bij de persconferentie van Feyenoord richting het belangrijke duel met FC Groningen. Een van de laatste vier finales, om in de termen van de trainer te blijven. Wanneer hem over die finales en de tweede plek wordt gevraagd, reageert hij gevat. "We staan 'nog' tweede?"

Feyenoord speelt nog vier finales, dat is het mantra van Robin van Persie de aankomende tijd bij de club. Terwijl Feyenoord in meerdere opzichten een boel uitdagingen heeft, focust Van Persie het liefst alleen op die ene uitdaging en dat is de tweede plek veilig stellen.

Vier finales

Wanneer hem ernaar gevraagd wordt, moet hij een beetje lachen. De verslaggever zegt dat Feyenoord nu nog tweede staat en of Van Persie gaat kijken naar FC Twente - NEC dit weekend? Een duel tussen twee concurrenten van de Rotterdammers voor die tweede plaats. Waarop Van Persie antwoordt: "Nog? Nu is het net of die tweede plek tijdelijk is", lacht hij. " We staan gewoon tweede en daar gaan we voor. We moeten focussen waar je invloed op hebt en dit is gewoon een wedstrijd die je goed moet benaderen", benoemt hij.

"Je moet niet teveel nadenken aan de situatie ‘wat als’", waarmee hij wil wegblijven van de resultaten van de concurrentie. Wat feitelijk ook klopt. Als Feyenoord de aanstaande vier duels 'gewoon' wint, is er niks aan de hand. "We moeten goed spelen en als je de basis dingen goed doet, maak je de meeste kans om te winnen."

Dennis te Kloese

Vaak werd Van Persie verleidt om iets te zeggen over het vertrek van algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese en welke gevolgen dat heeft. Maar daar bleef hij op de vlakte over. " Ik hoorde het nieuws gister van Dennis en Toon. Ik was wel verrast. Daarin heeft hij uitgelegd wat de reden was richting mij. Ik heb met Dennis prettig gewerkt en heb altijd vertrouwen gevoeld. Dus ik vind het persoonlijk jammer dat hij stopt", vertelt hij.