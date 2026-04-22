FC Den Bosch houdt de gemoederen flink bezig. De club in de Keuken Kampioen Divisie is namelijk gebaat bij een nederlaag tegen ADO Den Haag, omdat het hun kansen vergroot om de play-offs voor promotie te halen. Ervaringsdeskundige Leen van Steensel spreekt zich uit over de opmerkelijke situatie. "Het zou toch bezopen zijn als je je eigen kansen gaat vergooien?", zegt Van Steensel.

Leen van Steensel, voormalig speler van FC Utrecht en Excelsior, weet hoe het is om 'expres te verliezen' om zo de eigen kansen te optimaliseren. Als trainer van amateurclub Barendrecht deed hij in 2023 hetzelfde in de strijd om de play-offs in de Derde Divisie. Een 3-1 voorsprong tegen GVVV werd toen in de slotfase omgezet in een 4-3 nederlaag. Van Steensel dacht met zijn spelers naar de play-offs te mogen, maar de KNVB deelde toen een straf uit: vier punten in mindering en een verwijdering uit de play-offs.

Géén seconde spijt

"Ik heb géén enkele seconde spijt gehad. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat ik exact hetzelfde zou doen als ik de volgende keer weer in deze situatie terecht zou komen", zegt Van Steensel tegen Sportnieuws.nl. "Je bent een winnaar en gaat altijd voor het hoogst haalbare. Dat is voor FC Den Bosch deelname aan de play-offs. Het zou toch bezopen zijn als je je eigen kansen gaat vergooien?", vraagt hij zich hardop af.

Volgens de huidige trainer van FC Lisse heeft hij ook nooit last gehad van hun bewuste nederlaag, behalve dat Sparta Nijkerk nogal verbolgen was. "Dan denk ik bij mezelf: kijk even in de spiegel, jongens. Zij hadden de grootste kans om door te gaan, maar verknallen het helemaal zelf. Zij verspeelden hun voorsprong, terwijl ze een man meer hadden. Als ik in die situatie had gezeten, had ik de wonden gelikt en het geaccepteerd."

"Iedere sportman doet er alles aan om te winnen en bovendien is het ook goed voor spelers, sponsoren en de supporters. Want hoe hoger je speelt, hoe mooier en beter het is. Het is niet per se sportief, maar in een prestatieve competitie gaat het om presteren", gaat hij verder.

'Hoeft allemaal wat minder opvallend'

Van Steensel geeft toe dat zijn ploeg drie jaar geleden de wedstrijd echt liet lopen na een 3-1 voorsprong en de 4-3 nederlaag veroorzaakte. Voor FC Den Bosch tegen kampioen ADO komende vrijdag hoeft het allemaal niet zo raar te gaan. "Den Bosch heeft het gemakkelijker. Wij wisten het pas vijf minuten voor het einde van de wedstrijd, terwijl zij het van tevoren al weten. Ze kunnen een B-elftal opstellen, even een pootje terug houden of een stapje terug doen. Zij hoeven het minder opzettelijk te doen."

Begrip voor de KNVB

Volgens velen ligt het probleem bij de regelgeving, maar daar kan Van Steensel zich niet helemaal in vinden. "Natuurlijk blijft alles bij het oude als de KNVB het niet verandert, maar ik denk dat er bij iedere opzet of vorm van nacompetitie wel haken en ogen aan zitten. Dit zal dit weekend nog even aandacht krijgen. Dan zien we allemaal dat FC Den Bosch verloren heeft van ADO Den Haag, maar vervolgens gaan we gewoon lekker door met z'n allen", besluit Van Steensel.