Er is opvallend nieuws naar buiten gekomen over Vivianne Miedema. Waar eerder werd gemeld dat de topscorer ontbrak vanwege een blessure, is er nu ook nog sprake van een andere reden voor haar absentie. Dat heeft haar coach van Manchester City bekend gemaakt.

City-trainer Andrée Jeglertz vertelde dat Miedema niet inzetbaar is wegens familieomstandigheden. Ook haar partner Beth Mead is niet op de training van Arsenal gespot. Dat lijkt erop te wijzen dat er privé iets speelt, al geven de betrokken clubs én KNVB daar verder geen details over.

Eerdere blessuremelding

Jeglertz wilde niets kwijt over een eventuele blessure en hield het bij de mededeling dat Miedema vanwege privéredenen ontbreekt. Voor Miedema komt de blessure en deze afwezigheid op een vervelend moment, omdat ze dit seizoen eindelijk weer helemaal fit was. De afgelopen drie jaar vulden zich voor de 29-jarige aanvaller namelijk vooral met revalidatietrajecten. Een zware knieblessure zette een streep door het WK 2023 en tijdens het afgelopen EK kwam ze terug van een zware hamstringblessure.

"Die jaren waren heel erg moeilijk", vertelde Miedema destijds. "Er waren heel veel momenten waarop ik eigenlijk helemaal geen plezier had in het voetbal of te druk bezig ben geweest met de randzaken in plaats van alleen op het veld te hoeven staan. Ik ben bang geweest dat het plezier niet meer zou terugkeren en heb om heel eerlijk te zijn best wel vaak overwogen om te stoppen", liet ze optekenen.

Aderlating voor Manchester City

Voor Manchester City komt haar afwezigheid óók op een vervelend moment. Miedema is dit seizoen namelijk van grote waarde in de titelstrijd, al hebben de Citizens momenteel een comfortabele voorsprong van negen punten op naaste belager Chelsea met nog slechts drie duels te spelen. In zeventien competitiewedstrijden was Miedema direct betrokken bij vijftien doelpunten.

Toch lijkt voetbal momenteel even bijzaak. De focus van de aanvalster ligt voorlopig buiten het veld. Het is voorlopig onduidelijk wanneer ze weer terugkeert in de selectie.