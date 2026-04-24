Het had een heerlijke avond moeten worden voor Henk de Jong, de afzwaaiende hoofdtrainer van Cambuur. Maar de wedstrijd werd alles behalve mooi. In de eerste helft kwam Vitesse op voorsprong én kregen zij een rode kaart. In de tweede helft kwam Cambuur op gelijke hoogte en ging het mis. De wedstrijd werd tijdelijk gestaakt vanwege wangedrag in het uitvak.

Voor Vitesse zou het nog een spannende avond kunnen worden als Willem II of ADO Den Haag punten zou verspelen. Beide ploegen staan voor en ook op bezoek bij Cambuur zag het er slecht uit voor de club uit Arnhem. Ze konden nog de vierde periode winnen, maar dat lijkt nu een onmogelijke taak.

Zuur afscheid Henk de Jong

En dat zorgt voor veel onvrede bij de meegereisde fans. In de eerste helft werden ze al flink geïrriteerd toen Vitesse een rode kaart kreeg na een harde overtreding van Nathan Markelo. Vitesse kwam nog wel op voorsprong, maar in de tweede helft scoorde Cambuur ook. Dat was reden genoeg voor de fans uit Arnhem om met vuurwek te gaan gooien.

Er werden meerdere fakkels op het veld én naar het vak met Cambuur-supporters gegooid, waarna beide ploegen zo gauw als ze maar konden naar de catacomben gingen. Voor de wedstrijd staken de supporters in het uitvak ook al flink wat vuurwerk af, maar dat was dus nog lang niet op. Daarmee wordt de afscheidswedstrijd van trainer Henk de Jong flinkt ontsierd.

Promotie Cambuur

De Jong neemt afscheid als hoofdtrainer van Cambuur en zal als assistent doorgaan bij de gepromoveerde club uit Leeuwarden. Hij bracht de club maar liefst drie keer naar het hoogste niveau, maar wil daar zelf niet meer op actief zijn. "Dat is niet meer goed voor me", zei hij voorafgaand aan de wedstrijd.