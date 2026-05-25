Memphis Depay heeft zondag voor het eerst sinds maart minuten gemaakt bij Corinthians. Dat is goed nieuws voor bondscoach Ronald Koeman, die de spits graag mee wil nemen naar het aankomende WK.

De laatste weken was het elke keer afwachten, zou Memphis wel of niet zijn rentree gaan maken voor Corinthians? De aanvaller kampte sinds maart met een bovenbeenblessure en het zou een race tegen de klok worden of hij op tijd fit was voor het WK. Afgelopen week werd al bekend dat hij weer meedeed met de groepstraining en zondagnacht beleefde Memphis dan eindelijk zijn rentree.

Tegen Atlético Mineiro kwam Memphis rond minuut 60 in het veld en speelde hij dus een half uur mee. Daardoor stond hij ook binnen de lijnen bij de eerste en enige goal van de wedstrijd. Die werd gemaakt door Memphis zijn ploeggenoot Zakaria Labyad, eveneens invaller. In minuut 87 zorgde de in Utrecht geboren middenvelder voor de 1-0, waardoor hij nu twee duels achter elkaar gescoord heeft.

I missed y’all ! 🖤🤍 — Memphis Depay (@Memphis) May 25, 2026

WK voetbal voor Memphis Depay

Met nog één wedstrijd te gaan totdat de selectie voor het WK bekend wordt gemaakt, lijkt Memphis daarom fit genoeg voor een plekje. Dit is nog wel met een slag om de arm. Ronald Koeman gaf al meermaals aan dat hij een topfitte Memphis graag mee zou willen nemen. Het is dus nog de vraag of hij geen terugslag van de kwetsuur zal krijgen, waardoor hij het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada alsnog moet missen.

Mocht Memphis inderdaad topfit zijn en mee kunnen naar het WK, dan wordt de puzzel voor Koeman minder moeilijk om te leggen. In de aanval ontbreken bijvoorbeeld Emmanuel Emegha (Strasbourg) en Xavi Simons (Tottenham Hotspur) al vanwege een blessure. Op het middenveld ontbreekt Jerdy Schouten (PSV) en achterin is de naam van Jurriën Timber (Arsenal) nog zeer onzeker. Voor hem zal de Champions League-finale uitsluitsel geven. Mocht hij daar minuten maken, dan is de kans groot dat hij het WK alsnog gaat halen. Onlangs viel ook Stefan de Vrij nog uit bij Internazionale, maar over hem is nog geen diagnose bekend.

