Bondscoach Ronald Koeman heeft woensdag de selectie voor het WK voetbal bekend gemaakt. Een opvallende naam is die van Marten de Roon. Hij krijgt een nieuwe kans in Oranje en was 'heel blij' met dat nieuws.

De 35-jarige De Roon speelde in maart 2024 zijn 42e en tot nu toe laatste interland. Het navolgende EK in Duitsland miste de speler van Atalanta vanwege een blessure. Koeman riep De Roon na het EK niet meer op omdat hij wilde doorselecteren en zijn selectie wilde verjongen.

Toch is hij er nu weer bij. Koeman geeft toe dat dat te maken heeft met de blessure van middenvelder Jerdy Schouten. "De betrouwbaarheid, de positie die hij invult die andere middenvelders niet kunnen. Dat had Schouten ook, maar die viel weg", zegt hij op de persconferentie. "Plus hij is een karaktergozer."

'Lolbroek'

Hij is een 'lolbroek', maar dat is niet waarom hij geselecteerd is. "Dan kan ik een hoop andere mensen meenemen en dan is het misschien nog veel leuker, maar daar heb je niks aan binnen witte lijnen."

De middenvelder was wel verrast door de oproep van de bondscoach. "Hij was heel blij", zegt Koeman over de reactie van De Roon. "Ik heb met Marten vaker contact gehad. Hij wist dat hij op de voorselectie stond. Ik heb hem altijd gezegd hoe ik over dingen denk. Hij had meer de verwachting dat hij er niet, dan wel bij zou zijn. Maar na de blessure van Schouten is het meer in mijn hoofd gaan spelen. Dan moet je geen aanvallende middenvelders vergelijken met zijn rol. Dus vandaar."

Grappig bericht

De Roon liet zijn blijdschap al merken met een grappig bericht op sociale media. Daarin was te zien dat hij een ticket naar de Verenigde Staten boekt. Ook vroeg hij zijn volgers of hij 'een zitplek in de Oranjebus kosteloos kan annuleren?'

Naast De Roon selecteerde Koeman ook aanvallende middenvelder Guus Til. De 28-jarige PSV'er kwam tot dusver tot zes interlands. In oktober 2024 kwam hij voor het laatst voor Oranje uit. Met de geblesseerde Xavi Simons zag Koeman vorige maand een andere aanvallende middenvelder wegvallen.

WK voetbal

Het Nederlands elftal verzamelt op 30 mei in Zeist en speelt op 3 juni nog een oefenduel met Algerije in De Kuip. Een dag later, op 4 juni, vertrekt Oranje naar Amerika waar ze op 8 juni nog een laatste krachtmeting doen met WK-ganger Oezbekistan. Daarna vliegen ze door naar Kansas City waar het Nederlands elftal haar basiskamp neerzet.

Op 14 juni trapt Oranje het WK af tegen Japan in Dallas, op 20 juni treffen ze Zweden in Houston en ze eindigen in Kansas City tegen Tunesië op 26 juni.

