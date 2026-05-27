Bondscoach Ronald Koeman maakte woensdag bekend welke 26 spelers hij meeneemt naar het WK voetbal van deze zomer. Ondanks dat die selectie definitief is, mogen twee spelers toch nog hopen op deelname aan het eindtoernooi.

Koeman gaf woensdag vlak na de bekendmaking van de selectie uitleg over de keuzes die hij had gemaakt. Daarin bleek wel dat hij met tegenzin ook aardig wat spelers heeft opgeroepen die de laatste tijd niet topfit waren. "Helaas te veel, maar we konden ze ook niet allemaal thuislaten", reageerde hij op de persconferentie.

Onder meer Memphis Depay en Justin Kluivert kampten de afgelopen tijd met blessures, maar zij maakten wel al hun rentree bij hun club. Dat geldt echter niet voor Jurriën Timber. De verdediger van Arsenal kwam in maart voor het laatst in actie. Hij traint deze week waarschijnlijk pas voor het eerst weer mee, maar het is nog de vraag of hij op tijd fit is om bij de selectie te zitten voor de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain op 30 mei.

Reservelijst

Timber is door Koeman desondanks opgeroepen voor het WK voetbal. Toch lijkt hij wel nog een slag om de arm te houden, want de bondscoach onthulde op de persconferentie dat er twee afvallers zijn die toch nog mogen hopen op deelname aan het WK.

"We hebben twee jongens op de standby-lijst: Ian Maatsen en Lutsharel Geertruida", vertelde Koeman. "Dat heeft te maken met Jurriën Timber. Hij zou vandaag met de groep trainen om te kijken of hij de Champions League-finale kan halen. Dat is afwachten."

WK voetbal

Het WK begint op 11 juni met een duel tussen Mexico en Zuid-Afrika. Voor Oranje begint het WK pas op 14 juni met het eerste groepsduel met Japan. Daarna spelen ze op 20 juni tegen Zweden en ze sluiten af met een duel met Tunesië.

Daarvoor komt de groep samen op 30 mei in Zeist. Daar trainen ze met de groep en spelen ze op 3 juni nog tegen Algerije in De Kuip. Een dag later reist Oranje af naar Amerika waar ze in New York spelen tegen Oezbekistan op 8 juni. Daarna gaat de gehele selectie en staf naar Kansas City waar het basiskamp van Oranje is.

